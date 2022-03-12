Российский рэпер Face (Иван Дремин) заявил, что война в Украине повергла его в шок, и он до сих пор не может поверить в то, что происходит.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Face говорит, что среди его окружения есть люди, которые одобряют войну в Украине.

— А что еще хуже, так это то, что по другую сторону страна, которую я тоже очень люблю. Чуть ли не единственный свободный уголок, который есть в тех краях. Я всегда с радостью приезжал в Украину, — рассказал Face.

По его словам, он не раз выступал в Одессе, Харькове, Днепре, Киеве.

В том, что происходит сейчас на территории Украины российский исполнитель винит Кремль.

— Почти семь лет я боролся с властью за выживание моего музыкального проекта, но проиграл битву. Эти люди так и не смогли сказать мне в глаза, что я их враг. Они называют себя носителями русского духа, но они трусы, набитые иностранными банкнотами. Они занимаются возней за твоей спиной, вставляя тебе палки в колеса, угрожают организаторам и площадкам, а потом говорят в СМИ, что лжец это ты, — рассказал Иван Дремин.

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По его словам, вина лежит и большей части российского народа, ведь они не думают собственной головой. А сейчас вовсе придумали себе новую свастику.

— Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать, — написал музыкант.

А еще к числу виновных в том, что сейчас происходит на территории Украины, рэпер Face винит себя, всю интеллигенцию, всех музыкантов за то, что были недостаточно смелыми, а может боялись или даже ленились что-то сделать.

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Музыкант призвал РФ и российскую армию одуматься и прекратить разрушение украинских городов и человеческих жизней. Еще он просит прощения у всего народа Украины за те страдания, которые причинила Россия.

Что касается карьеры артиста, то он выехал из РФ и больше не собирается туда возвращаться

— Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство и выжил наш народ, которому абсолютно по**й на всё, пока хватает денег на бутерброд с маслом, — подытожил российский рэпер.

Фото: Иван Дремин