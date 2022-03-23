Британский актер и звезда Гарри Поттера Оливер Фелпс купил футболку из коллекции бренда боксера Александра Усика с украинской символикой.

Таким образом, Фелпс решил поддержать Украину, поскольку все средства, полученные от продажи лимитированных вещей, пойдут на помощь украинцам, пострадавшим от вражеских действий российской армии.

— Я присоединяюсь к Александру Усику, чтобы этой лимитированной линейкой одежды помочь украинцам. Все заработанные средства будут переданы на помощь украинцам, – написал Оливер.

Стоит отметить, что на футболке изображены сине-желтые боксерские перчатки и герб Украины. Актер советует и другим пользователям сети присоединиться к его инициативе.

Стоимость такой футболки с украинской символикой на сайте Represent.com составляет $33.

Ранее Украину поддержал американский писатель Стивен Кинг, который отказался выпускать свои новые книги в России. Он больше не будет сотрудничать с российским издательством по всем новым контрактам.