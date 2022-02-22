21 февраля Россия признала якобы независимость псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”. Весь мир осудил это решение, а украинцы высмеяли и раскритиковали выбор Путина.

Наши звезды также отреагировали на ситуацию — многие поддержали Украину и ее жителей, а также призвали всех объединиться, ведь сплоченность украинцев сейчас особенно нужна. Главный посыл сегодняшнего дня — нужно не паниковать, и всячески помогать тем, кто в этом нуждается.

Так, украинская телеведущая Маша Ефросинина раскритиковала Путина, а также присоединилась к поддержке Украины хэштегом #standwithukraine.

— Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус! — заявила звезда в Instagram.

Шоумен Юрий Горбунов напомнил украинцам, что не нужно бояться и паниковать, а также назвал Путина карликом.

— Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика!!! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога и правоту делает нас сильнейшими в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие!! Слава Украине!! — опубликовал пост Юрий в Instagram.

Певица Алина Паш также отреагировала на ситуацию в мире. Украина не зависит от других стран, и тем более от России. Наша страна имеет свою историю, язык, культуру, нацию и территорию.

— Украина не часть России — этого никогда не было и никогда не будет, — говорится в сообщении.

На официальной странице группы Бумбокс появились архивные кадры с выступлений в клубах Донецка и Луганска 2006, 2007 и 2012 годов.

— Донецк и Луганск были, есть и всегда будут Украиной, — подписали участники группы снимки.

Певица Ольга Цибульская присоединилась к поддержке Украины. Она призвала украинцев не паниковать, продолжать делать свое дело, объединиться и помогать своей армии.

Телеведущий и шоумен Григорий Решетник также верит в силу и единство Украины и народа.

Украинский журналист Алексей Суханов признался, что для него теперь не существует России, где родился и жил до 2014 года. Он отказался от прошлого, но видит свое будущее в Украине.

Музыкальный дуэт TamerlanAlena напомнил украинцам в Instagram, что вместе мы — сила.

Фитнес-тренер Боржемская Марина также призвала украинцев объединяться и верить в мир в каждом доме — от Донецка до Львова.

Телеведущая Екатерина Осадчая также призвала всех не паниковать и беречь Украину.