Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник не стала молчать в то время, когда Россия угрожает Украине полномасштабной войной. Звезда вновь публично поддержала нашу страну.
В своем Instagram Кэтрин опубликовала архивный снимок, сделанный в Киеве. В кадре актриса позирует в вышиванке-рубашке. Ее волосы заплетены в косу вокруг головы, а на лице макияж с акцентом на губы. Это фото было сделано в августе 2021 года, тогда Винник встречалась со скаутами.
— Поддерживаю Украину, — подписала она фото.
Подписчики актрисы не остались в стороне и также выразили свою поддержку Украине.
- Мирное, суверенное, независимое государство.
- С Украиной в сердце!
- Молюсь за украинцев!
- Не нужно стоять в стороне, не нужно молчать!
- Спасибо за поддержку!
- Навсегда Украина! — Пишут в комментариях Кэтрин Винник.
В Instagram-stories Кэтрин опубликовала видео с флагом Украины и государственным гимном.
Позже звезда обнародовала еще одно фото, которое сделано в зеркале. На нем Винник также предстала в вышиванке, а талию подчеркнула пояском.
— Поддерживаю свою Родину. Поддерживаю Украину, — подписала она кадр.
Голливудская звезда регулярно выражает свою поддержку Украине. Так, 16 февраля, в День единения Кэтрин Винник опубликовала фото на фоне баннера о 30 годах независимости Украины.
Стоит отметить, что Кэтрин до восьми лет разговаривала только на украинском языке, училась в украиноязычной школе в Торонто и посещала украинскую католическую церковь.
Актриса стала известной благодаря ролям в таких лентах как Кости, Викинги, Странные фантазии Чарли Свона III, Темная башня, Заместитель и Фальшивомонетчик.