Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник не стала молчать в то время, когда Россия угрожает Украине полномасштабной войной. Звезда вновь публично поддержала нашу страну.

В своем Instagram Кэтрин опубликовала архивный снимок, сделанный в Киеве. В кадре актриса позирует в вышиванке-рубашке. Ее волосы заплетены в косу вокруг головы, а на лице макияж с акцентом на губы. Это фото было сделано в августе 2021 года, тогда Винник встречалась со скаутами.

— Поддерживаю Украину, — подписала она фото.

Подписчики актрисы не остались в стороне и также выразили свою поддержку Украине.

Мирное, суверенное, независимое государство.

С Украиной в сердце!

Молюсь за украинцев!

Не нужно стоять в стороне, не нужно молчать!

Спасибо за поддержку!

Навсегда Украина! — Пишут в комментариях Кэтрин Винник.

В Instagram-stories Кэтрин опубликовала видео с флагом Украины и государственным гимном.

Позже звезда обнародовала еще одно фото, которое сделано в зеркале. На нем Винник также предстала в вышиванке, а талию подчеркнула пояском.

— Поддерживаю свою Родину. Поддерживаю Украину, — подписала она кадр.

Голливудская звезда регулярно выражает свою поддержку Украине. Так, 16 февраля, в День единения Кэтрин Винник опубликовала фото на фоне баннера о 30 годах независимости Украины.

Стоит отметить, что Кэтрин до восьми лет разговаривала только на украинском языке, училась в украиноязычной школе в Торонто и посещала украинскую католическую церковь.

Актриса стала известной благодаря ролям в таких лентах как Кости, Викинги, Странные фантазии Чарли Свона III, Темная башня, Заместитель и Фальшивомонетчик.