Умер легендарный французский модный фотограф Патрик Демаршелье. Ему было 78 лет.

— С большой грустью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет. У него остались жена Миа, трое сыновей Густав, Артур, Виктор и трое внуков, — сообщила семья Демаршелье в его Instagram.

Что известно о Патрике Демаршелье

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 во французском портовом городе Гавр. Первая камера в его руках появилась в 17 лет. Он с юных лет работал в фотомастерской. Обучался он у Ханса Фойрера, а затем начал свою карьеру в рекламном бизнесе. Его начали печатать в Elle и Marie Claire, но первая волна славы его накрыла в 1975 году, когда начал работать в американском Vogue. После этого он был нарасхват. При чем его популярность не угасала десятилетиями.

Он сделал модные снимки естественными и непринужденными. Когда смотришь на фото, видишь не изображение, а человека с душой и эмоциями. В частности речь идет об известном снимке принцессы Дианы.

— Она приехала ко мне. Мы просто смеялись, и тут я — щелк! — отметил Патрик Демаршелье.

В 1992 году Патрик Демаршелье становится главным фотографом журнала Harper’s Bazaar. С годами он лишь укреплял свой авторитет, а модные журналы то и дело, что соревновались за его работы. его авторитет в частности моно оценить в фильме Дьявол носит Prada. Героиня Мерил Стрип приказывает ассистентке: Достань мне Демаршелье ! Отчего та приходит в полное замешательство, ведь это задача практически нереальна.