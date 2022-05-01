Украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко умерла на 85-м году жизни после месяца голодовки в оккупированной Буче.

О смерти Любови Панченко сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

– На 85-м году жизни отошла в вечность Почетная гражданка города, лауреатка премии имени Василия Стуса, художница-модельер Любовь Панченко. Она – из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры.

Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее картины скрывали. Любовь Панченко не смогли взломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового русского нашествия, — написал он.