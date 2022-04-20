Украинскому тревел-блогеру и ведущему Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет.

Так, бывший ведущий Орел и Решка сможет посетить территорию РФ в 2072 году. Запрет начал действовать 16 апреля 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Такая мера была принята из-за резких высказываний Антона по поводу войны в Украине. Стоит отметить, что к окончанию срока запрета Птушкину будет 88 лет.

Ранее также в росСМИ появилась информация о том, что въезд на ближайшие 50 лет в РФ запретили и другим селебрити, среди которых — Светлана Лобода, Макс Барских, Верка Сердючка, Андрей Бедняков и другие. Однако подтверждения этому пока нет.

Ранее Антон Птушкин призвал россиян выступить против войны в Украине. Он записал видеообращение, в котором также провел аналогию с 1941 годом.

Сам блогер в этот момент находился в Киеве вместе с мамой, которая в 2014 году бежала от РФ из Луганска.

Фото: Антон Птушкин