Телеведущий Сергей Притула хочет комментировать финал Евровидения 2022, но с одним условием. С момента полномасштабного вторжения России в Украину, он активно помогает ВСУ, собирая средства и закупая на них экипировку для наших защитников.

О своем предложении касательно музыкального конкурса Притула заявил в Twitter. Шоумен уверяет, что не хотел отвлекаться от дел помощи ВСУ, но готов сделать исключение ради общей выгоды.

Сергей заявил, что готов стать комментатором за 1 млн грн — деньги задонатят желающие во время стрима шоумена.

Отже, домовилися. Коментую фінал #Євробачення 2022.

Тільки тут у твіттері, зроблю аудіокімнату. Субота. 14 травня. 22:00. Готуйтеся донатити;))) — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 13, 2022

— Итак договорились. Комментирую финал Евровидение 2022 года. Только здесь в Twitter, сделаю аудиокомнату. Суббота. 14 мая. 22:00. Готовьтесь донатить! — добавил Притула.

Телеведущий всеми способами ищет, как помочь защитникам украины амуницией. В конце апреля фонду шоумена передали легендарную картину из личной коллекции — Квіти виросли коло четвертого блока. Работу Марии Примаченко продали за $500 тыс. — начальная ставка была в размере $5 тыс. Во время торгов ее подняли 100 раз.

Финал Евровидение 2022 состоится 14 мая — за победу будет бороться украинская группа Kalush Orchestra. Украину также можно поддержать голосом — для этого нудно находиться за границей и отправить СМС с числом 12.