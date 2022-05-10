Подписчики просят Байрактар: Сергей Притула – о запросах для ЗСУ

В первый день войны, которую Россия развязала против Украины, ведущий Нового канала Сергей Притула вместе с командой добровольцев открыл волонтерский штаб в здании офиса в Киеве. Они активно помогают нашей армии и гражданским в горячих точках всем необходимым. Но и в таком сверхсерьезном деле не обходится без забавных моментов.

– Не всегда тем, кто что-то просит, это нужно. Очень часто человек, делающий запрос на что-то, не понимает, как с этим себя вести. К примеру, все волонтеры ищут для бойцов коллиматорные прицелы. Это такая “игрушка”, с которой надо уметь обращаться. И вот приходит человек и говорит: “Мне нужен коллиматорный прицел”. Штука дорогая, мы их точечно раздаем. Но знаем, что это подразделение хорошее, оно разрослось, и действительно этому бойцу нужно.

Мы дали этот прицел и знаете, что происходит дальше? На следующий день он приходит и говорит: “Дайте мне еще планку под прицел и автомат”. Ибо сразу понимания, что нужно то и то, у него нет. А знаете, что происходит еще на следующий день? Боец приходит и говорит: “И батарейку” (Смеется. – Ред.). Это такие случаи, когда люди знают, что это нужно, но как оно работает не всегда понимают, — рассказал Притула в интервью Оксане Гутцайт.

Особые запросы прилетают и в соцсети.

– Очень часто в комментариях подписчики просят Байрактар ​​для подразделения, которому они помогают. Но гораздо больше радости бывает, когда тебе ставят военные задачи, ты понимаешь, что это нереально, но это делаешь. У нас роскошные ребята, работающие в подразделении международных закупок.