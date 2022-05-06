Телеведущий Сергей Притула сказал, существуют ли хорошие россияне. По словам шоумена, сейчас он не делит народ России, поскольку даже либералы, если глубже разобраться, плохие.

Притула сказал, что получил предложение дать интервью журналистам оппозиционо-либерального канала Дождь, под предлогом — нужно доносить россиянам правду о происходящем в Украине.

— Мой ответ состоял из трех слов. Первое — русские, потом запятая и дальше еще два слова… Один российский корабль по этому адресу сходил. Нет для меня сейчас ни хороших, ни плохих россиян. Есть только те хорошие, которых делает ВСУ, в количестве более 22 тыс. человек, — отметил Сергей.

Телеведущий добавил, что когда некоторые россияне сейчас начинают говорить о неправоте своего президента Владимира Путина, он не понимает, поскольку вся их страна в его миниатюрах. Говорит, что даже те, которые называют себя либералами, такими не являются.

— Очень сильно в том году переживали, когда посадили Алексея Навального. Ты говоришь: Люди, этот ут**ок, который говорит, что Крым не бутерброд, что его туда-сюда. За кого вы переживаете, о каких либералах вы говорите? Это тот же самый Навальный, который в 2008 году писал, что следовало бы по грызунам запустить ракету. “Грызунам” — это во время горячей фазы российско-грузинской войны. Вот так они относятся к соседям, — вспомнил шоумен.

Он добавил, что нам не нужно сочувствие тех, кто прозрел, поскольку 22 года путинского режима они молчали, чем привели к тому, что сейчас в стране нет нормальных.

— Пусть в ж**у себе засунут свое сочувствие… Сейчас у них страна — 140 млн д**илов, которые умываются нашей кровью каждый день. Поэтому всех под одну гребенку. Я сохранял связь с тремя россиянами даже последних восемь лет. Эта связь была еще с детства. Если ты думаешь, что кто-то из них спросил: Сережа, уютно ли твоим детям в бомбоубежище под сиренами, то нет, — поделился Притула.

Телеведущий сказал, что в его случае и примере — он человек, для котором понятия нормализации отношений с РФ невозможно. Он добавил, что приложит максимум усилий, чтобы уберечь и страну, и наших детей от любых контактов с этой нацией.

— Отделиться максимум… Мы “Черное море выкопали”, может мы и на границе что-то выкопаем или построим стену. Все к чему они притрагиваются, они все разрушают. Это саранча. Они ничего хорошего не делают, только куда-то приходят и уничтожают, — подытожил Сергей.

Сейчас Сергей Притула активно занимается волонтерской деятельностью. Недавно он рассказал о нуждах армии и донатах для фонда. По словам ведущего, транспорт остается одним из самых неотложных и болезненных запросов украинской армии.