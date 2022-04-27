Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал об украинских беженцах, которые будут жить в его доме.

По словам голливудского актера, они уже выехали из Украины и он каждый день следит за их передвижением.

Артист отметил, что не может раскрывать слишком много подробностей об украинской семье, поскольку это их частная жизнь, однако сказал, что хочет им обеспечить стабильность.

— К сожалению, они проходят курс лечения — если говорить что-то еще об этом, это будет вторжением в их частную жизнь, а слишком много информации о том, когда они приедут, будет вторжением в мою — но я хочу дать им некоторую стабильность после того, что им пришлось пережить, и они будут жить в моем доме, — сказал Бенедикт.

Он также рассказал, что помогает и другим беженцам из Украины финансово.

В середине марта Бенедикт Камбербэтч заявил о готовности принять украинских беженцев в своем доме. Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).