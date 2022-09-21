Польский режиссер Кшиштоф Занусси приютил в своих домах шесть семей из Украины, которые были вынуждены оставить свое жилье из-за полномасштабной войны, развязанной РФ.

— Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве, и за городом. Поместились все. При том, что были не только дети, но и домашние животные. Сейчас осталось всего две семьи, — сказал режиссер.

Лауреат наград Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей добавил, что для него это был новый опыт, а реакция простых поляков на нужды украинцев была очень положительной. Об этом сообщает Ukrayina.pl.

Говорит, многие люди в Польше уступили своими интересами ради других. Таким образов вспомнили о такой вещи, как солидарность.

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83-летний Кшиштоф отметил, что в свое время пережил ужасы Второй Мировой войны. Тогда он был ребенком.

— И для меня это что-то, напоминающее детство. Я хорошо знаю, какой это ужас! — Отметил Занусси.

Стоит отметить, Кшиштоф не единственный, кто помог украинским беженцам. Готовность приютить семьи выражали также певица Шер, актер Бенедикт Камбербэтч, рок-музыкант и телеведущая Оззи и Шэрон Осборны, королевские супруги Бельгии, а также другие.