Телеведущая Наташа Каплинская предложила дом украинской семье, которая вынуждена была бежать из своей страны из-за полномасштабного вторжения РФ.

Ведущая призналась, сразу же зарегистрировалась на необходимой платформе, чтобы приютить у себя семью из Украины. В итоге она забрала четверых человек — отца, который частично ослеп и поэтому не мог воевать, мать, 12-летнего мальчика и шестилетнюю девочку. У них был всего лишь небольшой чемодан.

— Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, что у меня есть место… Они самые замечательные и благодарные, и просто хотят быть дома. Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой, — сказала Наташа.

Отец телеведущей был политическим беженцем из Южной Африки, которому предоставили убежище в Великобритании после того, как он принял участие в протестах Кейптаунского университета в 1960-х годах.

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Одним из первых, кто выразил готовность принять украинских беженцев, стал актер Бенедикт Камбербэтч. Позже он рассказал, что нашел семью и она уже едет к нему.

Он также добавил, что помогает и другим беженцам из Украины финансово.