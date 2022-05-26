Певица Светлана Лобода запускает проект LOBODA Help Centеr, основной целью которого является предоставление профессиональной психологической помощи украинцам, пострадавшим от войны.

По словам артистки, каждый день в социальных сетях она получает большое количество писем, которые не может читать без слез.

— Невозможно привыкнуть к новым реалиям, невозможно забыть пережитый ужас, сложно справиться с новыми условиями жизни, с неуверенностью в завтрашнем дне, а порой и с отчаянием. Я знаю эти чувства, потому что сама переживаю эти эмоции. Я думала, как я могу еще больше помочь каждому, помочь не просто ответом на письма, не просто поддержать словом, а помочь максимально большему числу людей, – поделилась артистка.

Поэтому Лобода решила вместе с командой профессионалов открыть в Telegram чат-бот @lo_help_bot, куда каждый желающий может обратиться и получить психологическую помощь.

Сейчас смотрят

Также в рамках проекта LOBODA Help Centеr будут организовываться реальные встречи с психологами и оказываться материальная помощь всем пострадавшим.

– Я обещаю, что услышу всех! Только вместе мы сможем пройти этот трудный путь в нашей общей новой реальности. Мы вместе обязательно справимся, – добавила Лобода.

Напомним, что Светлана Лобода признала нападение РФ на Украину только спустя месяц после начала войны. Она записала видеообращение к украинскому народу, а также начала публиковать в сети информацию о своей благотворительной деятельности в Украине.