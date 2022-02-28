Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время жила в России и до сих пор продолжает там активно выступать, высказалась о войне в нашей стране.

В Instagram она обнародовала видеообращение, на котором предстала в слезах. Артистка сказала, что она украинская певица, которая последние четыре года жила в России и работала по всему миру. Сейчас она живет в Европе.

— Последние пять дней — это самое худшее, что произошло со мной, с моими родными и близкими, живущими в Украине. Я не могу себя собрать, я не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране — в Украине, происходит полномасштабная война, людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть и с ними рядом маленькие дети, — сказала Лобода в слезах.

Лобода отметила, что в Киеве живет ее семья — папа, сестра, братья, тети, бабушки, дедушки. Они все прячутся в гаражах, подвалам, метро, а вывести их возможности нет, поскольку это опасно.

— Я вас очень прошу. Те, кто может остановить этот ужас. Мы все маленькие люди и ничего не можем, но есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. К чему мы придем — непонятно. Жизнь всех нас на волоске, а Украина каждую секунду теряет людей, — сказала Светлана.

Артистка отметила, что все люди на планете хотят мира, а среди ее подписчиков в Instagram — 10 млн россиян.

— Я вас очень прошу, я умоляю вас, давайте все остановим, — подытожила она.

Стоит отметить, что Лобода открыто не сказала о том, что на Украину напала Россия, а также не вспомнила и президента РФ. Вероятно, боится потерять подписчиков, головы которых пропитаны пропагандой.

24 февраля Россия напала на Украину. О 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Що відбувається на п’яту добу масштабної війни – читайте на Фактах ICTV.