Певица Светлана Лобода выпустила клип на сингл Молитва. Знаменитость спела на украинском языке, а песню сопровождает черно-белый ролик.

Артистка поет о событиях в Украине и обещает быть рядом со своими соотечественниками. Свою работу она посвятила серьезной цифре, о которой раньше никто не мог подумать — 3 июня наступил 100 день войны. Все это время Украина сражается за свою свободу с Россией, которая пришла уничтожить людей и все то, чем жили украинцы.

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— 100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! — прокомментировала выход песни Лобода в Instagram.

Певица добавила, что ей было сложно начать петь снова, но она уверена, что музыка поможет пробиться сквозь ту темноту, которую принесли с собой оккупанты.

В клипе она красуется в белом длинном платье на фоне церковных витражей. Ее пение сопровождает живой музыкальный оркестр, который расположился на заднем фоне. Вся работа выполнена в черно-белом стиле — так певица передает всю тяжесть и горе войны.