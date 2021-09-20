Телевизионную премию Эмми 2021 обвинили в расизме. Все главные награды достались белым актерам, несмотря на большое количество темнокожих кандидатов.

44% номинантов на премии составляли темнокожие артисты, однако все 12 наград забрали белокожие звезды экранов.

Среди актеров, которые считались серьезными соперниками, были Билли Портер, Майкл Родригес, покойный Майкл Уильямс, Кенан Томпсон и Боуэн Янг. Никто из них не получил награду.

Пользователи сети возмущены таким результатом, поэтому развернули в Twitter кампанию #EmmysSoWhite.

50% номинантов были белыми, и избиратели телевизионной академии в значительной степени выбрали всех белых.

Эмми такая белая.

Белые люди получили большинство наград за написанные истории о белых людях, которые рассказываются из поколения в поколение, в то время как другие оригинальные истории игнорируются. Это самая белая премия Эмми, когда-либо существовавшая.

Никогда еще так не разочаровывало меня вручение наград. Темнокожие — в качестве аксессуаров, белые — в качестве наград, — пишут возмущенные пользователи.

50% of tonight’s nominees were people of color and Television Academy voters pretty much chose all the white people #EmmysSoWhite #Emmys pic.twitter.com/oTtx1TSxvc — Brandi Brands (@BBrands26) September 20, 2021

the Emmys is like that tv show you’re still watching *just in case* it finally does something different but every year it proves you wrong and does its same old thing again. and again. and again. #EmmysSoWhite — Ashley Lee (@cashleelee) September 20, 2021

I’ve never been this annoyed after an awards show. POC as decorative accessories, white people as winners. So much creativity this year looking forward, awards looking backward. What an embarrassment you are #Emmys. #EmmysSoWhite — Ed Gedrich (@edgabged) September 20, 2021

Напомним, что в ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 73-я торжественная церемония вручения телевизионной премии Эмми 2021. Мероприятие проходило с соблюдением карантинных ограничений.

Абсолютным триумфатором премии стал сериал Корона. Полный список победителей Эмми 2021 — смотрите на Фактах ICTV.