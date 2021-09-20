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Премию Эмми 2021 обвинили в расизме после вручения наград

20 сентября, 13:05 Каріна Зуєва
Біллі Портер
Источник: Getty Images

Телевизионную премию Эмми 2021 обвинили в расизме. Все главные награды достались белым актерам, несмотря на большое количество темнокожих кандидатов.

44% номинантов на премии составляли темнокожие артисты, однако все 12 наград забрали белокожие звезды экранов.

Среди актеров, которые считались серьезными соперниками, были Билли Портер, Майкл Родригес, покойный Майкл Уильямс, Кенан Томпсон и Боуэн Янг. Никто из них не получил награду.

Пользователи сети возмущены таким результатом, поэтому развернули в Twitter кампанию #EmmysSoWhite.

  • 50% номинантов были белыми, и избиратели телевизионной академии в значительной степени выбрали всех белых.
  • Эмми такая белая.
  • Белые люди получили большинство наград за написанные истории о белых людях, которые рассказываются из поколения в поколение, в то время как другие оригинальные истории игнорируются. Это самая белая премия Эмми, когда-либо существовавшая.
  • Никогда еще так не разочаровывало меня вручение наград. Темнокожие — в качестве аксессуаров, белые — в качестве наград, — пишут возмущенные пользователи.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 73-я торжественная церемония вручения телевизионной премии Эмми 2021. Мероприятие проходило с соблюдением карантинных ограничений.

Абсолютным триумфатором премии стал сериал Корона. Полный список победителей Эмми 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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Источник
Variety
Теги
Премія Еммі , Расизм
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