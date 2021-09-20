Телевізійну премію Еммі 2021 звинуватили в расизмі. Всі головні нагороди дісталися білим акторам, незважаючи на велику кількість темношкірих кандидатів.

44% номінантів на премії становили темношкірі артисти, проте всі 12 нагород забрали білошкірі зірки екранів.

Серед акторів, які вважалися серйозними суперниками, були Біллі Портер, Майкл Родрігес, покійний Майкл Вільямс, Кенан Томпсон і Боуен Янг. Ніхто з них не отримав нагороду.

Користувачі мережі обурені таким результатом, тому розгорнули в Twitter кампанію #EmmysSoWhite.

50% номінантів були білими, і виборці телевізійної академії в значній мірі обрали всіх білих.

Еммі така біла.

Білі люди отримали більшість нагород за написання історій про білих людей, які розповідаються з покоління в покоління, водночас як інші оригінальні історії ігноруються. Це найбіліша премія Еммі, яка коли-небудь існувала.

Ніколи ще так не засмучувало мене вручення нагород. Темношкірі – в якості аксесуарів, білі – в якості нагород, – пишуть обурені користувачі.

50% of tonight’s nominees were people of color and Television Academy voters pretty much chose all the white people #EmmysSoWhite #Emmys pic.twitter.com/oTtx1TSxvc — Brandi Brands (@BBrands26) September 20, 2021

the Emmys is like that tv show you’re still watching *just in case* it finally does something different but every year it proves you wrong and does its same old thing again. and again. and again. #EmmysSoWhite — Ashley Lee (@cashleelee) September 20, 2021

I’ve never been this annoyed after an awards show. POC as decorative accessories, white people as winners. So much creativity this year looking forward, awards looking backward. What an embarrassment you are #Emmys. #EmmysSoWhite — Ed Gedrich (@edgabged) September 20, 2021

Нагадаємо, що в ніч із 19 на 20 вересня в Лос-Анджелесі відбулася 73-тя урочиста церемонія вручення телевізійної премії Еммі 2021. Захід проходив із дотриманням карантинних обмежень.

Абсолютним тріумфатором премії став серіал Корона. Повний список переможців Еммі 2021 – дивіться на Фактах ICTV.