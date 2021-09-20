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Премію Еммі 2021 звинуватили в расизмі після вручення нагород

20 Вересня, 13:05 Каріна Зуєва
Біллі Портер
Джерело: Getty Images

Телевізійну премію Еммі 2021 звинуватили в расизмі. Всі головні нагороди дісталися білим акторам, незважаючи на велику кількість темношкірих кандидатів.

44% номінантів на премії становили темношкірі артисти, проте всі 12 нагород забрали білошкірі зірки екранів.

Серед акторів, які вважалися серйозними суперниками, були Біллі Портер, Майкл Родрігес, покійний Майкл Вільямс, Кенан Томпсон і Боуен Янг. Ніхто з них не отримав нагороду.

Користувачі мережі обурені таким результатом, тому розгорнули в Twitter кампанію #EmmysSoWhite.

  • 50% номінантів були білими, і виборці телевізійної академії в значній мірі обрали всіх білих.
  • Еммі така біла.
  • Білі люди отримали більшість нагород за написання історій про білих людей, які розповідаються з покоління в покоління, водночас як інші оригінальні історії ігноруються. Це найбіліша премія Еммі, яка коли-небудь існувала.
  • Ніколи ще так не засмучувало мене вручення нагород. Темношкірі – в якості аксесуарів, білі – в якості нагород, – пишуть обурені користувачі.

Нагадаємо, що в ніч із 19 на 20 вересня в Лос-Анджелесі відбулася 73-тя урочиста церемонія вручення телевізійної премії Еммі 2021. Захід проходив із дотриманням карантинних обмежень.

Абсолютним тріумфатором премії став серіал Корона. Повний список переможців Еммі 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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Джерело
Variety
Теги
Премія Еммі , Расизм
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