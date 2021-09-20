В Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии Эмми 2021. Мероприятие состоялось в традиционном формате, поэтому торжественная часть началась с красной дорожки.

В этом году звездные гости при выборе наряда акцентировали свое внимание на ярких цветах и ​​эффектных образах.

Лучшие образы красной дорожки премии Эмми 2021 — смотрите далее в материале.

Аня Тейлор-Джой

Звезда сериала Ход королевы Аня Тейлор-Джой на церемонию награждения пришла в желтом платье от Dior Haute Couture. Открытая спина, силуэт по фигуре и длинный шлейф наряда произвели впечатление на всех зрителей премии.

Актриса дополнила свой образ прической с собранными волосами и украшениями от Tiffany&Co.

Керри Вашингтон

Актриса Керри Вашингтон для красной дорожки выбрала серебристое платье-комбинацию от бренда Etro.

Элегантный наряд подчеркивал изгибы тела звезды, а широкий корсетный пояс выделял ее талию. Керри завершила образ низким пучком и длинными серьгами.

Билли Портер

Одним из самых эпатажных участников Эмми 2021 стал актер Билли Портер. На мероприятии он появился в черном костюме от Ashi Studio с рукавами-крыльями.

Он дополнил образ бриллиантовым колье, серьгами, браслетом и обувью на каблуках.

Сара Полсон

Актриса Сара Полсон для светского выхода выбрала пышный наряд красного цвета от Carolina Herrera. Внимание к ее образу привлекали объемные рукава-фонарики и глубокое декольте.

Кейт Уинслет

По традиции, актриса Кейт Уинслет предпочитает классику. На красной дорожке она появилась в черном платье от Giorgio Armani, которое подчеркивало ее женские формы и визуально вытягивало силуэт.

Прическа с собранными волосами, украшения от Fred Leighton и клатч добавляли ее образу еще большей элегантности.

Кэтрин Зета-Джонс

Достаточно эффектный и смелый наряд для премии Эмми 2021 выбрала актриса Кэтрин Зета-Джонс. Она появилась в бордовом платье от Cristina Ottaviano с открытыми плечами и глубоким вырезом.

Звезда распустила волосы, сделала яркий макияж и дополнила образ украшениями и туфлями-лодочками.

Напомним, что триумфатором премии Эмми 2021 стал сериал Корона. Лента собрала все награды в категории Драматические сериалы.

Лидерами среди комедийных сериалов стали картины Тед Лассо и Хитрости, которые получили по четыре и три награды соответственно. А главная премия в категории Лучший мини-сериал досталась ленте Ход королевы.

Церемония награждения проходила с соблюдением карантинных ограничений. Организаторы мероприятия сократили количество приглашенных гостей, а также настояли на том, чтобы все участники имели справку о вакцинации и отрицательный тест на Covid-19.