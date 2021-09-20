У ніч з 19 на 20 вересня у Лос-Анджелесі відбулася 73-тя урочиста церемонія вручення телевізійної премії Еммі 2021.

Церемонія вручення премії Еммі 2021 проходила з дотриманням карантинних обмежень. Організатори заходу скоротили кількість запрошених гостей, а також наполягли на тому, щоб всі учасники мали довідку про вакцинацію та негативний тест на Covid-19.

Цьогоріч найбільше номінацій дісталося проектам HBO і HBO Max (130 згадок). Також у трійку лідерів потрапили стримінговий сервіс Netflix (129) та медіахолдинг Disney+ (71).

Абсолютним тріумфатором премії Еммі 2021 став серіал Корона. Стрічка зібрала всі нагороди у категорії Драматичні серіали.

Лідерами серед комедійних серіалів стали картини Тед Лассо і Хитрощі, які отримали по чотири і три нагороди відповідно. Найбільшу кількість статуеток у категорії Найкращий міні-серіал отримав Мейр з Істтауна, але головна премія дісталася серіалу Ферзевий гамбіт.

Драматичні серіали

Найкращий драматичний серіал – Корона

Найкраща акторка драматичного серіалу – Олівія Коулман (Корона)

Найкращий актор драматичного серіалу – Джош О’Коннор (Корона)

Найкраща акторка другого плану драматичного серіалу – Джилліан Андерсон (Корона)

Найкращий актор другого плану драматичного серіалу – Тобіас Мензіс (Корона)

Найкращий режисер драматичного серіалу – Джессіка Хоббс (Корона)

Найкращий сценарій драматичного серіалу – Пітер Морган (Корона)

Комедійні серіали

Найкращий комедійний серіал – Тед Лассо

Найкраща акторка комедійного серіалу – Джин Смарт (Хитрощі)

Найкращий актор комедійного серіалу – Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)

Найкраща актриса другого плану комедійного серіалу – Ганна Веддінгхем (Тед Лассо)

Найкращий актор другого плану комедійного серіалу – Бретт Голдстайн (Тед Лассо)

Найкращий режисер комедійного серіалу – Люсія Аньєлло (Хитрощі)

Найкращий сценарій комедійного серіалу – Люсія Аньєлло, Пол Даунс, Джен Статскі (Хитрощі)

Міні-серіали

Найкращий міні-серіал – Ферзевий гамбіт

Найкраща актриса міні-серіалу – Кейт Вінслет (Мейр з Істтауна)

Найкращий актор міні-серіалу – Юен Макгрегор (Холстен)

Найкраща акторка другого плану в міні-серіалі – Джуліанн Ніколсон (Мейр з Істтауна)

Найкращий актор другого плану в міні-серіалі – Еван Пітерс (Мейр з Істтауна)

Найкращий режисер міні-серіалу – Скотт Френк (Ферзевий гамбіт)

Найкращий сценарій міні-серіалу – Мікаела Коул (Я можу тебе знищити)

Нагадаємо, що Еммі – це головна телевізійна нагорода, яку вручають з 1949 року. Її називають телевізійним аналогом премії Оскар. Номінанти на Еммі діляться за жанрами: комедійні серіали, драматичні, міні-серіали, реаліті-шоу та інші.