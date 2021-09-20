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Корона, Тед Лассо и Ход королевы: список победителей премии Эмми 2021

20 сентября, 09:07 Валентина Чорна
Еммі 2021
Источник: Getty Images

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я торжественная церемония вручения телевизионной премии Эмми 2021.

В этом году больше всего номинаций досталось проектам HBO и HBO Max (130 упоминаний). Также в тройку лидеров попали стриминговый сервис Netflix (129) и медиахолдинг Disney + (71).

Абсолютным триумфатором премии Эмми 2021 стал сериал Корона. Лента собрала все награды в категории Драматические сериалы.

Лидерами среди комедийных сериалов стали картины Тед Лассо и Хитрости, которые получили по четыре и три награды соответственно. Наибольшее количество статуэток в категории Лучший мини-сериал получил Мейр с Исттауна, но главная премия досталась сериалу Ход королевы.

Драматические сериалы

  • Лучший драматический сериал — Корона
  • Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман (Корона)
  • Лучший актер драматического сериала — Джош ОʼКоннор (Корона)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон (Корона)
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис (Корона)
  • Лучший режиссер драматического сериала — Джессика Хоббс (Корона)
  • Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган (Корона)

Комедийные сериалы

  • Лучший комедийный сериал — Тед Лассо
  • Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт (Хитрости)
  • Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм (Тед Лассо)
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн (Тед Лассо)
  • Лучший режиссер комедийного сериала — Люсия Аньелло (Хитрости)
  • Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски (Хитрости)

Мини-сериалы

  • Лучший мини-сериал — Ход королевы
  • Лучшая актриса мини-сериала — Кейт Уинслет (Мейр из Исттауна)
  • Лучший актер мини-сериала — Юэн Макгрегор (Холстен)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Джулианн Николсон (Мейр из Исттауна)
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале — Эван Питерс (Мейр из Исттауна)
  • Лучший режиссер мини-сериала — Скотт Фрэнк (Ход королевы)
  • Лучший сценарий мини-сериала — Микаэла Коул (Я могу тебя уничтожить)

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