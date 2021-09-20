В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я торжественная церемония вручения телевизионной премии Эмми 2021.
В этом году больше всего номинаций досталось проектам HBO и HBO Max (130 упоминаний). Также в тройку лидеров попали стриминговый сервис Netflix (129) и медиахолдинг Disney + (71).
Абсолютным триумфатором премии Эмми 2021 стал сериал Корона. Лента собрала все награды в категории Драматические сериалы.
Лидерами среди комедийных сериалов стали картины Тед Лассо и Хитрости, которые получили по четыре и три награды соответственно. Наибольшее количество статуэток в категории Лучший мини-сериал получил Мейр с Исттауна, но главная премия досталась сериалу Ход королевы.
Драматические сериалы
- Лучший драматический сериал — Корона
- Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман (Корона)
- Лучший актер драматического сериала — Джош ОʼКоннор (Корона)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон (Корона)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис (Корона)
- Лучший режиссер драматического сериала — Джессика Хоббс (Корона)
- Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган (Корона)
Комедийные сериалы
- Лучший комедийный сериал — Тед Лассо
- Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт (Хитрости)
- Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис (Тед Лассо)
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм (Тед Лассо)
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн (Тед Лассо)
- Лучший режиссер комедийного сериала — Люсия Аньелло (Хитрости)
- Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски (Хитрости)
Мини-сериалы
- Лучший мини-сериал — Ход королевы
- Лучшая актриса мини-сериала — Кейт Уинслет (Мейр из Исттауна)
- Лучший актер мини-сериала — Юэн Макгрегор (Холстен)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Джулианн Николсон (Мейр из Исттауна)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале — Эван Питерс (Мейр из Исттауна)
- Лучший режиссер мини-сериала — Скотт Фрэнк (Ход королевы)
- Лучший сценарий мини-сериала — Микаэла Коул (Я могу тебя уничтожить)