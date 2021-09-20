В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я торжественная церемония вручения телевизионной премии Эмми 2021.

В этом году больше всего номинаций досталось проектам HBO и HBO Max (130 упоминаний). Также в тройку лидеров попали стриминговый сервис Netflix (129) и медиахолдинг Disney + (71).

Абсолютным триумфатором премии Эмми 2021 стал сериал Корона. Лента собрала все награды в категории Драматические сериалы.

Лидерами среди комедийных сериалов стали картины Тед Лассо и Хитрости, которые получили по четыре и три награды соответственно. Наибольшее количество статуэток в категории Лучший мини-сериал получил Мейр с Исттауна, но главная премия досталась сериалу Ход королевы.

Драматические сериалы

Лучший драматический сериал — Корона

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман (Корона)

Лучший актер драматического сериала — Джош ОʼКоннор (Корона)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон (Корона)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис (Корона)

Лучший режиссер драматического сериала — Джессика Хоббс (Корона)

Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган (Корона)

Комедийные сериалы

Лучший комедийный сериал — Тед Лассо

Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт (Хитрости)

Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис (Тед Лассо)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм (Тед Лассо)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн (Тед Лассо)

Лучший режиссер комедийного сериала — Люсия Аньелло (Хитрости)

Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски (Хитрости)

Мини-сериалы