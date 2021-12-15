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Как пощечина: Бен Аффлек назвал брак с Дженнифер Гарнер причиной его алкоголизма

15 декабря 2021, 15:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Источник: Getty Images

Бен Аффлек назвал брак с актрисой Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма. Об этом 49-летний актер признался во время интервью с американским ведущим Говардом Стерном.

— Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я подумал: Я не могу уйти из-за своих детей, но я не счастлив, что мне делать?, — поделился своими мыслями Аффлек.

Сам актер признает, что его действия были ошибочными.

— Я выпил бутылку виски и заснул на диване, что оказалось не решением, — добавил Бен.

Известно, что звездная пара прожила в браке 10 лет. За этот период у них появилось трое детей — две дочери и сын. Сейчас им 16, 12 и 9 лет соответственно.

Бен и Дженнифер расстались в 2015 году, и сейчас актер решил обвинить свою бывшую супругу в проблемах с алкоголем.

Поклонники в ужасе отреагировали на комментарии Бена и раскритиковали звезду — они считают, что актер должен был взять на себя ответственность за свое поведение.

— Вы обвиняете свою бывшую жену в алкоголизме? Вы были пьяны до того, как женились на ней! Плохие высказывания о матери ваших детей превращают вас в ужасного отца, заявил один из пользователей Twitter.

Сама Дженнифер Гарнер также недовольна публичным признанием своего бывшего — In Touch сообщает, что для актрисы его слова как пощечина.

Известно, что в августе 2018 года Бен зарегистрировался в реабилитационном центре для лечения алкоголизма.

Напомним, что Аффлек снова сошелся с Дженнифер Лопес этим летом — они встречались еще в 2003 году, но отменили свою свадьбу за день до церемонии. Теперь они снова вместе, и часто появляются на публике как пара.

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Источник
The Sun
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Бен Аффлек
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