Бен Аффлек назвал брак с актрисой Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма. Об этом 49-летний актер признался во время интервью с американским ведущим Говардом Стерном.

Сам актер признает, что его действия были ошибочными.

Известно, что звездная пара прожила в браке 10 лет. За этот период у них появилось трое детей — две дочери и сын. Сейчас им 16, 12 и 9 лет соответственно.

Бен и Дженнифер расстались в 2015 году, и сейчас актер решил обвинить свою бывшую супругу в проблемах с алкоголем.

Поклонники в ужасе отреагировали на комментарии Бена и раскритиковали звезду — они считают, что актер должен был взять на себя ответственность за свое поведение.

You blame your ex wife for drinking? You were a drunk before you married her!” “Speaking poorly about the mother of your children pretty much makes you a terrible father and a total d***head!” Never ever speak poorly of your children’s mother , you got her pregnant what 3 times!!

— Ronin2021 (@Ronin20211) December 15, 2021