Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек вместе появились на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Они посетили премьеру фильма Джорджа Клуни Нежный бар, где Аффлек сыграл главную роль.

Звездная пара вместе позировала фотографам и не скрывала своих чувств друг к другу. Для очередного светского выхода Лопес выбрала нежный лук.

Она предстала в длинном голубом платье от ливанского дизайнера Elie Saab. Фигуру певицы подчеркнул блестящий пояс, звезда дополнила образ белым клатчем от Tyler Ellis, серьгами-подвесками и макияжем с акцентом на глазах.

Бен Аффлек на красной дорожке позировал в черном костюме.

Увидев новые фото пары, внимательные поклонники вспомнили архивные кадры Лопес и Аффлека с красной дорожки. В 2003 году они также позировали на премьере фильма Джили, где сыграли главные роли.

Недавно Лопес и Аффлека заметили на свидании. Пара попала в объективы папарацци во время прогулки, а затем влюбленных увидели на ужине в ресторане на Беверли-Хиллз.

Напомним, что о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно в июле 2021 года. Они возобновили свои отношения после 17-летнего перерыва.