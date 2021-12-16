Дженнифер Лопес недовольна словами Аффлека о бывшей жене и алкоголизме

Голливудский актер Бен Аффлек напоролся на негативную реакцию сети из-за своего последнего интервью, которое он дал Говарду Стерну.

Обсуждая свой развод с Дженнифер Гарнер во время интервью на Шоу Говарда Стерна Аффлек переложил свои проблемы с алкоголем на бывшую жену

— Я начал пить потому, что оказался в ловушке. Думал: Я не могу уйти из-за своих детей, но я не счастлив, что мне делать? И я выпил бутылку виски и заснул на диване, что оказалось не лучшим решением, — рассказал Аффлек.

Источники также сообщают нам, что Лопес недовольна этим интервью.

Певица не хочет, чтобы ее втягивали в эти скандалы.

По словам источника издания Page Six, Лопес уже познакомилась с Дженнифер Гарнер.

Аффлек и Гарнер были женаты с 2005 по 2015 год. У них есть трое детей: Вайолет (16 лет), Серафина (12 лет), Самуэль (9 лет).

Лопес делит 13-летних близнецов Макс и Эмми с бывшим мужем Марком Энтони.

Аффлек и Лопес уже познакомили своих детей. Они даже вместе проводят время на праздники.