Поиски убийцы среди чудес Египта: рецензия на фильм Смерть на Ниле

На украинские экраны вышла новая экранизация одного из самых известных романов английской писательницы Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро Смерть на Ниле. Как и в другой адаптации приключений о Пуаро 2017 года Убийство в Восточном экспрессе, в режиссерское кресло сел Кеннет Брана. Он же снова примерил усы легендарного литературного героя-детектива.

Действие новой ленты происходит не в заснеженном поезде, а в Египте, на круизном теплоходе, который неторопливо движется по Нилу. Часть истории, которую снова адаптировал к киноверсии сценарист Майкл Грин, происходит на фоне легендарного храма Абу-Симбел.

От просмотра ленты возникает приятное послевкусие определенной эстетики и красоты. Но это не с точки зрения художественной составляющей, а скорее — от созерцания красивых костюмов и людей, задействованных в ленте. Хотя бы от присутствия бывшей Мисс Израиль Галь Гадот, которой можно просто любоваться на экране. Она изящна и красива, но ей, как и в других работах, не хватает харизмы и актерского мастерства. Также приятно смотреть на игру актрисы и любимицы многих украинских подростков Эммы Маки после ее участия в популярном сериале от Netflix Половое воспитание.

Брана и Грин не сосредоточились исключительно на романе, дополнив его современными штрихами. Если корректнее, речь идет о расовом разнообразии актерского состава. В ленте, среди других, сыграли индийский актер Али Фазал, американка Летиция Райт и британка Софи Оконедо. Последняя особенно выделяется в картине своим актерским мастерством.

Действие фильма происходит в 1937 году, но начинается с пролога во время Первой мировой войны, что объясняет происхождение легендарных усов Пуаро. Это отступление создает предысторию о Пуаро, которая углубляет и усложняет понимание того, что может происходить в его мыслях и какие ощущения могут им овладевать.

Что касается Смерти на Ниле, то события в определенной степени неторопливы, и самой развязке придется ждать два часа, напоминающих целых три. Много это или мало для детектива – решать вам. Впрочем, за перипетиями в картине наблюдать по-своему интересно и даже несколько увлекательнее, чем в ленте Достать ножи с Дэниелом Крейгом, которая наделала шума в 2019 году.

Хотя съемочный процесс Смерти на Ниле стартовал в сентябре 2019 года, в мировой прокат фильм вышел одновременно с Белфастом — тоже режиссуры Брана. Последняя работа уже получила серьезную заявку на Оскар с семью номинациями, в частности — за лучший фильм и режиссуру.

А вот премьеру экранизации романа Пуаро несколько раз откладывали с декабря 2020 года. В основном это было связано с пандемией коронавируса. Позже добавились скандалы с участием актеров Арми Хаммера и Летиши Райт. Актера обвиняли в каннибализме и изнасиловании, а актрису — в том, что она является активаксером.

Отметим, что у персонажа Хаммера в Смерти на Ниле есть несколько сцен, где он демонстрирует жуткую гиперсексуальность, которая в контексте последних новостей о нем действительно создает неприятные ощущения.

Компанию Гадот, Хаммеру, Маки и другим составил мощный актерский каст, в который вошли Аннетт Беннинг, Рассел Бренд, Роуз Лесли, Дженнифер Сондерс и Дон Френч. Если вы не читали книгу или не видели фильм 1978 года с Питером Устиновым, то поворотом сюжета вы, возможно, будете удивлены.

Смерть на Ниле – это стильный и утонченный фильм, который для большинства критиков запомнится скорее неуклюжей работой Гадот. Но с другой стороны, сердцевиной фильма является разгадка тайны, которая возвращает зрителя к мысли, насколько изобретательна и умна была Агата Кристи, когда придумывала все эти головоломки к своим детективным романам.