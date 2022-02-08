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Оскар 2022: полный список номинантов

8 февраля 2022, 15:24
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Оскар 2021
Источник: Depositphotos

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 94-й церемонии вручения премии Оскар. Мероприятие запланировано на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.

В 2022 году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.

Лучший фильм:

  • Белфаст
  • CODA
  • Не смотрите наверх
  • Сядь за руль моей машины
  • Власть пса
  • Дюна
  • Король Ричард
  • Лакричная пицца
  • Аллея кошмаров
  • Вестсайдская история

Лучшая режиссура:

  • Кеннетт Брана — Белфаст
  • Рюсукэ Хамагути — Сядь за руль моей машины
  • Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца
  • Джейн Кэмпион — Власть пса
  • Стивен Спилберг — Вестсайдская история

Лучшая мужская роль:

  • Хавьер Бардем — Быть Рикардо
  • Бенедикт Камбербэтч — Власть пса
  • Эндрю Гарфилд — Тик-так… БУМ!
  • Уилл Смит — Король Ричард
  • Дензел Вашингтон — Трагедия Макбета

Лучшая женская роль:

  • Джессика Честейн — Глаза Тэмми Фэй
  • Оливия Колман — Незнакомая дочь
  • Пенелопа Крус — Параллельные матери
  • Николь Кидман — Быть Рикардо
  • Кристен Стюарт — Спенсер

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Киран Хайндс — Белфаст
  • Трой Коцур — CODA
  • Дж.К. Симмонс — Быть Рикардо
  • Коди Смит-Макфи — Власть пса
  • Джесси Племмонс — Власть пса

Лучшая женская роль второго плана:

  • Джесси Бакли — Потерянная дочь
  • Онжаню Эллис — Король Ричард
  • Джуди Денч — Белфаст
  • Ариана ДеБоз — Вестсайдская история
  • Кирстен Данст — Власть пса

Лучший оригинальный сценарий:

  • Кеннет Брана — Белфаст
  • Зак Бэйлин— Король Ричард
  • Адам МакКей, Дэвид Сирота — Не смотрите наверх
  • Йоаким Триер, Эскиль Вогт — Худший человек на свете
  • Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца

Лучший адаптированный сценарий:

  • Джейн Кэмпион — Власть пса
  • Мэгги Джилленхол — Незнакомая дочь
  • Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ — Сядь за руль моей машины
  • Эрик Рот, Дени Вильнёв, Джон Спэйтс — Дюна
  • Шон Хедер — CODA

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  • Энканто
  • Побег
  • Лука
  • Митчеллы против машин
  • Райя и последний дракон

Лучшая песня:

  • No Time To Die — Не время умирать
  • Dos Oruguitas — Энканто
  • Be Alive— Король Ричард
  • Somehow You Do — Четыре хороших дня
  • Down To Joy — Белфаст»

Лучший фильм на иностранном языке:

  • Рука Бога (Италия)
  • Сядь за руль моей машины (Япония)
  • Побег (Дания)
  • Худший человек на свете (Норвегия)
  • Лунана: Як в классной комнате (Бутан)

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Аллея кошмаров
  • Вестсайдская история
  • Дюна
  • Власть пса
  • Трагедия макбета

Лучшая операторская работа:

  • Ари Вегнер — Власть пса
  • Брюно Дельбоннель — Трагедия Макбета
  • Дэн Лаустсен — Аллея кошмаров
  • Вестсайдская история
  • Грег Фрэйзер — Дюна

Лучший звук:

  • Белфаст
  • Не время умирать
  • Дюна
  • Власть пса
  • Вестсайдская история

Лучшая оригинальный саундтрек:

  • Николас Брителл — Не смотрите наверх
  • Альберто Иглесиас — Параллельные матери
  • Джонни Гринвуд — Власть пса
  • Джермейн Франко — Энканто
  • Ханс Циммер — Дюна

Лучший монтаж:

  • Не смотрите наверх
  • Король Ричард
  • Власть пса
  • Тик-так… БУМ!
  • Дюна

Лучшие визуальные эффекты:

  • Дюна
  • Главный герой
  • Не время умирать
  • Шан-Чи и легенда десяти колец
  • Человек-паук: Нет пути домой

Лучший документальный полнометражный фильм:

  • Аттика
  • Побег
  • Лето соула
  • Текст в огне
  • Восхождение

Лучший дизайн костюмов:

  • Круэлла
  • Сирано
  • Аллея кошмаров
  • Дюна
  • Вестсайдская история

Лучший грим:

  • Поездка в Америку 2
  • Дюна
  • Глаза Тэмми Фэй
  • Дом Gucci
  • Круэлла

Лучший документальный короткометражный фильм:

  • Audible
  • Lead Me Home
  • The Queen Of Basketball
  • Three Songs For Benazir
  • When We Were Bullies

Лучший анимационный короткометражный фильм:

  • Bestia
  • Boxballet
  • Robin Robin
  • Affairs of the Art
  • The Windshield Wiper

Лучший художественный короткометражный фильм:

  • Ala Kachuu – Take and Run
  • The Dress
  • The Long Goodbye
  • On My Mind
  • Please Hold

Стоит отметить, что впервые за три года премия Оскар пройдет с ведущим. Руководитель отдела развлечений ABC Крэйг Эрвич сообщил, что на мартовской церемонии вернутся к традициям. Однако имя ведущего пока остается неизвестным.

В последний раз церемонию вручения наград Академии в 2018 году вел комик Джимми Киммела. В следующем году право провести церемонию получил комик Кевин Гарт, но он отказался ее вести через два дня из-за давления общественности. Причиной стали шутки Гарта в Twitter, которые определили как гомофобные.

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