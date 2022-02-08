Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 94-й церемонии вручения премии Оскар. Мероприятие запланировано на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.
В 2022 году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.
Лучший фильм:
- Белфаст
- CODA
- Не смотрите наверх
- Сядь за руль моей машины
- Власть пса
- Дюна
- Король Ричард
- Лакричная пицца
- Аллея кошмаров
- Вестсайдская история
Лучшая режиссура:
- Кеннетт Брана — Белфаст
- Рюсукэ Хамагути — Сядь за руль моей машины
- Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца
- Джейн Кэмпион — Власть пса
- Стивен Спилберг — Вестсайдская история
Лучшая мужская роль:
- Хавьер Бардем — Быть Рикардо
- Бенедикт Камбербэтч — Власть пса
- Эндрю Гарфилд — Тик-так… БУМ!
- Уилл Смит — Король Ричард
- Дензел Вашингтон — Трагедия Макбета
Лучшая женская роль:
- Джессика Честейн — Глаза Тэмми Фэй
- Оливия Колман — Незнакомая дочь
- Пенелопа Крус — Параллельные матери
- Николь Кидман — Быть Рикардо
- Кристен Стюарт — Спенсер
Лучшая мужская роль второго плана:
- Киран Хайндс — Белфаст
- Трой Коцур — CODA
- Дж.К. Симмонс — Быть Рикардо
- Коди Смит-Макфи — Власть пса
- Джесси Племмонс — Власть пса
Лучшая женская роль второго плана:
- Джесси Бакли — Потерянная дочь
- Онжаню Эллис — Король Ричард
- Джуди Денч — Белфаст
- Ариана ДеБоз — Вестсайдская история
- Кирстен Данст — Власть пса
Лучший оригинальный сценарий:
- Кеннет Брана — Белфаст
- Зак Бэйлин— Король Ричард
- Адам МакКей, Дэвид Сирота — Не смотрите наверх
- Йоаким Триер, Эскиль Вогт — Худший человек на свете
- Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца
Лучший адаптированный сценарий:
- Джейн Кэмпион — Власть пса
- Мэгги Джилленхол — Незнакомая дочь
- Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ — Сядь за руль моей машины
- Эрик Рот, Дени Вильнёв, Джон Спэйтс — Дюна
- Шон Хедер — CODA
Лучший анимационный полнометражный фильм:
- Энканто
- Побег
- Лука
- Митчеллы против машин
- Райя и последний дракон
Лучшая песня:
- No Time To Die — Не время умирать
- Dos Oruguitas — Энканто
- Be Alive— Король Ричард
- Somehow You Do — Четыре хороших дня
- Down To Joy — Белфаст»
Лучший фильм на иностранном языке:
- Рука Бога (Италия)
- Сядь за руль моей машины (Япония)
- Побег (Дания)
- Худший человек на свете (Норвегия)
- Лунана: Як в классной комнате (Бутан)
Лучшая работа художника-постановщика:
- Аллея кошмаров
- Вестсайдская история
- Дюна
- Власть пса
- Трагедия макбета
Лучшая операторская работа:
- Ари Вегнер — Власть пса
- Брюно Дельбоннель — Трагедия Макбета
- Дэн Лаустсен — Аллея кошмаров
- Вестсайдская история
- Грег Фрэйзер — Дюна
Лучший звук:
- Белфаст
- Не время умирать
- Дюна
- Власть пса
- Вестсайдская история
Лучшая оригинальный саундтрек:
- Николас Брителл — Не смотрите наверх
- Альберто Иглесиас — Параллельные матери
- Джонни Гринвуд — Власть пса
- Джермейн Франко — Энканто
- Ханс Циммер — Дюна
Лучший монтаж:
- Не смотрите наверх
- Король Ричард
- Власть пса
- Тик-так… БУМ!
- Дюна
Лучшие визуальные эффекты:
- Дюна
- Главный герой
- Не время умирать
- Шан-Чи и легенда десяти колец
- Человек-паук: Нет пути домой
Лучший документальный полнометражный фильм:
- Аттика
- Побег
- Лето соула
- Текст в огне
- Восхождение
Лучший дизайн костюмов:
- Круэлла
- Сирано
- Аллея кошмаров
- Дюна
- Вестсайдская история
Лучший грим:
- Поездка в Америку 2
- Дюна
- Глаза Тэмми Фэй
- Дом Gucci
- Круэлла
Лучший документальный короткометражный фильм:
- Audible
- Lead Me Home
- The Queen Of Basketball
- Three Songs For Benazir
- When We Were Bullies
Лучший анимационный короткометражный фильм:
- Bestia
- Boxballet
- Robin Robin
- Affairs of the Art
- The Windshield Wiper
Лучший художественный короткометражный фильм:
- Ala Kachuu – Take and Run
- The Dress
- The Long Goodbye
- On My Mind
- Please Hold
Стоит отметить, что впервые за три года премия Оскар пройдет с ведущим. Руководитель отдела развлечений ABC Крэйг Эрвич сообщил, что на мартовской церемонии вернутся к традициям. Однако имя ведущего пока остается неизвестным.
В последний раз церемонию вручения наград Академии в 2018 году вел комик Джимми Киммела. В следующем году право провести церемонию получил комик Кевин Гарт, но он отказался ее вести через два дня из-за давления общественности. Причиной стали шутки Гарта в Twitter, которые определили как гомофобные.