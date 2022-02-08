Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 94-й церемонии вручения премии Оскар. Мероприятие запланировано на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.

В 2022 году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.

Лучший фильм:

Белфаст

CODA

Не смотрите наверх

Сядь за руль моей машины

Власть пса

Дюна

Король Ричард

Лакричная пицца

Аллея кошмаров

Вестсайдская история

Лучшая режиссура:

Кеннетт Брана — Белфаст

Рюсукэ Хамагути — Сядь за руль моей машины

Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца

Джейн Кэмпион — Власть пса

Стивен Спилберг — Вестсайдская история

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем — Быть Рикардо

Бенедикт Камбербэтч — Власть пса

Эндрю Гарфилд — Тик-так… БУМ!

Уилл Смит — Король Ричард

Дензел Вашингтон — Трагедия Макбета

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн — Глаза Тэмми Фэй

Оливия Колман — Незнакомая дочь

Пенелопа Крус — Параллельные матери

Николь Кидман — Быть Рикардо

Кристен Стюарт — Спенсер

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс — Белфаст

Трой Коцур — CODA

Дж.К. Симмонс — Быть Рикардо

Коди Смит-Макфи — Власть пса

Джесси Племмонс — Власть пса

Лучшая женская роль второго плана:

Джесси Бакли — Потерянная дочь

Онжаню Эллис — Король Ричард

Джуди Денч — Белфаст

Ариана ДеБоз — Вестсайдская история

Кирстен Данст — Власть пса

Лучший оригинальный сценарий:

Кеннет Брана — Белфаст

Зак Бэйлин— Король Ричард

Адам МакКей, Дэвид Сирота — Не смотрите наверх

Йоаким Триер, Эскиль Вогт — Худший человек на свете

Пол Томас Андерсон — Лакричная пицца

Лучший адаптированный сценарий:

Джейн Кэмпион — Власть пса

Мэгги Джилленхол — Незнакомая дочь

Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ — Сядь за руль моей машины

Эрик Рот, Дени Вильнёв, Джон Спэйтс — Дюна

Шон Хедер — CODA

Лучший анимационный полнометражный фильм:

Энканто

Побег

Лука

Митчеллы против машин

Райя и последний дракон

Лучшая песня:

No Time To Die — Не время умирать

Dos Oruguitas — Энканто

Be Alive— Король Ричард

Somehow You Do — Четыре хороших дня

Down To Joy — Белфаст»

Лучший фильм на иностранном языке:

Рука Бога (Италия)

Сядь за руль моей машины (Япония)

Побег (Дания)

Худший человек на свете (Норвегия)

Лунана: Як в классной комнате (Бутан)

Лучшая работа художника-постановщика:

Аллея кошмаров

Вестсайдская история

Дюна

Власть пса

Трагедия макбета

Лучшая операторская работа:

Ари Вегнер — Власть пса

Брюно Дельбоннель — Трагедия Макбета

Дэн Лаустсен — Аллея кошмаров

Вестсайдская история

Грег Фрэйзер — Дюна

Лучший звук:

Белфаст

Не время умирать

Дюна

Власть пса

Вестсайдская история

Лучшая оригинальный саундтрек:

Николас Брителл — Не смотрите наверх

Альберто Иглесиас — Параллельные матери

Джонни Гринвуд — Власть пса

Джермейн Франко — Энканто

Ханс Циммер — Дюна

Лучший монтаж:

Не смотрите наверх

Король Ричард

Власть пса

Тик-так… БУМ!

Дюна

Лучшие визуальные эффекты:

Дюна

Главный герой

Не время умирать

Шан-Чи и легенда десяти колец

Человек-паук: Нет пути домой

Лучший документальный полнометражный фильм:

Аттика

Побег

Лето соула

Текст в огне

Восхождение

Лучший дизайн костюмов:

Круэлла

Сирано

Аллея кошмаров

Дюна

Вестсайдская история

Лучший грим:

Поездка в Америку 2

Дюна

Глаза Тэмми Фэй

Дом Gucci

Круэлла

Лучший документальный короткометражный фильм:

Audible

Lead Me Home

The Queen Of Basketball

Three Songs For Benazir

When We Were Bullies

Лучший анимационный короткометражный фильм:

Bestia

Boxballet

Robin Robin

Affairs of the Art

The Windshield Wiper

Лучший художественный короткометражный фильм:

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Стоит отметить, что впервые за три года премия Оскар пройдет с ведущим. Руководитель отдела развлечений ABC Крэйг Эрвич сообщил, что на мартовской церемонии вернутся к традициям. Однако имя ведущего пока остается неизвестным.

В последний раз церемонию вручения наград Академии в 2018 году вел комик Джимми Киммела. В следующем году право провести церемонию получил комик Кевин Гарт, но он отказался ее вести через два дня из-за давления общественности. Причиной стали шутки Гарта в Twitter, которые определили как гомофобные.