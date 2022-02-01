Закулисные игры Второй мировой войны: рецензия на фильм Мюнхен. На грани войны

Как правило, фильмы с тематикой о Второй мировой войне заведомо имеют определенные предубеждения относительно истории или событий, которые будут показаны. Так что всегда интересно получается, когда в итоге мы получаем кое-что другое.

Так происходит с фильмом Мюнхен. На грани войны, вышедшем на платформе Netflix. Режиссером фильма выступил Кристиан Швохов. А сама картина является адаптацией романа Роберта Гарриса Мюнхен.

Действие происходит в дни, предшествующие вторжению Адольфа Гитлера в Чехословакию в 1938 году. Британский премьер-министр Невилл Чемберлен и премьер Франции прилетают в Мюнхен для подписания договора. Они соглашаются на аннексию Германией Судетской области (регион Чехословакии) в обмен на обещание, что Гитлер не будет претендовать на другие территории и вступать в войну против Британии.

Всем известно, что было позже – Гитлер продолжил захватывать территории, а через год начал войну против британцев. Как это бывает с экранизациями романов, в нем есть место выдумке. Речь идет о вплетенной истории двух друзей — немца и англичанина, пытающихся остановить Гитлера. Однако вымышленный рассказ плавно сливается с историческим.

Два бывших друга, которые вместе учились в Оксфорде, теперь работают на противоборствующие правительства. Несмотря на конфликт многолетней давности, британец Хью Легат (Джордж МакКей) и немец Пол фон Гартман (Яннис Нивонер) вскоре должны тайно сотрудничать, чтобы передать Чемберлену документ. В нем содержится истинный план Гитлера по территориальной экспансии.

Интересно, что в 1938 году действительно существовал немецкий заговор по устранению Гитлера от власти во главе с генералом Гансом Остером. Персонаж Нивонера отчасти вдохновлен историей о дипломате Адаме фон Тротт цу Зольцеме, который был его частью. Однако сюжет фильма о получении тайной информации Чемберленом выдуман.

В истории Чемберлен – наивный оптимист, которого искусно обманывает Гитлер и его соратники. Но в фильме премьер Британии в исполнении 73-летнего Джереми Айронса, являющегося одним из немногих актеров, получивших Тройную актерскую корону (выиграл Оскар, Эмми и Тони), выступает политиком с ясным мировоззрением. Он не питает иллюзий по поводу вероломства фюрера. Даже имея откровенно фальшивые заверения Гитлера, Чемберлен купил Британии и всему миру время, чтобы подготовиться к неизбежному конфликту.

Хотя некоторые историки могут спорить с изображением Чемберлена, несомненно, он самый интригующий персонаж фильма. В фильме есть сцена, где Чемберлен ходит туманным утром в саду на Даунинг-стрит. Там Айронс произносит небольшой монолог, в котором описывает свои ужасные воспоминания о войне, заставляющие его так отчаянно пытаться удержать мир. Это кажется вполне правдоподобным эпизодом для дальнейшего развития событий.

Гитлера в фильме сыграл Ульрих Маттес, наиболее известный по роли нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса в фильме Падение 2004 года. Фюрер в его исполнении хладнокровный и сумасшедший, но немножко карикатурный. Его персонаж в чем-то похож на изображение Сталина в ленте Ианнуччи Смерть Сталина.

Следует отдать должное художникам-постановщикам картины, ведь Мюнхен. На грани войны полон прекрасных планов. В частности, речь идет о выборе для съемок Фюрербау (дома фюрера — Ред.) — именно того здания в Мюнхене, где было подписано соглашение. Сейчас это Университет музыки и исполнительского искусства. Также уделяется огромное внимание деталям – от точных костюмов того времени до старинных автомобилей, заполняющих улицы, красных нацистских флагов, украшающих здания, машин и униформы. Здесь все выглядит точно и честно, соответственно времени.

Фильм вписывается в пределы своего жанра. В нем есть строки типа: Говорил ли кто-нибудь с чехами?, зловещее изображение Гитлера, впечатляющая детализация периода и морозная цветовая палитра. Моментами фильм немного напоминает Войну токов с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Но история в картине Швахова демонстрирует более интересный исторический период, напоминающий некий политический триллер с необходимым напряжением и высокими ставками.

Мюнхен. На грани войны – это история о том, как люди пытаются сдержать избранного лидера-популиста, отвергающего общепринятые правила в своем стремлении к власти. В фильме смешиваются факты и выдумки, но его идеи правдивы. Самым страшным элементом является то, насколько некоторые люди могли быть близки к прекращению войны еще до того, как она началась.