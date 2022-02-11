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Пошуки вбивці серед чудес Єгипту: рецензія на фільм Смерть на Нілі

11 Лютого 2022, 11:19
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Смерть на Нілі
Джерело: Walt Disney Studios Motion Pictures

На українські екрани вийшла нова екранізація одного з найвідоміших романів англійської письменниці Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро Смерть на Нілі. Як і в іншій адаптації пригод про Пуаро 2017 року Вбивство у Східному експресі, у режисерське крісло сів Кеннет Брана. Він же знову приміряв вуса легендарного літературного героя-детектива.

Дія нової стрічки відбувається не у засніженому потязі, а в Єгипті, на круїзному теплоході, що неквапливо рухається Нілом. Частина історії, яку знову адаптував до кіноверсії сценарист Майкл Грін, відбувається на тлі легендарного храму Абу-Сімбел.

Від перегляду стрічки виникає приємний післясмак певної естетики та краси. Але це не з точки зору якоїсь мистецької складової, а радше – від споглядання красивих костюмів та людей, задіяних у стрічці. Хоча б від присутності колишньої Міс Ізраїль Галь Гадот, якою можна просто милуватися на екрані. Вона витончена та красива, але їй, як і в інших роботах, не вистачає харизми та акторської майстерності. Також приємно споглядати за грою акторки та улюблениці багатьох українських підлітків Емми Макі після її участі у популярному серіалі від Netflix Статеве виховання.

Брана та Грін не зосередилися виключно на романі, доповнивши його сучасними штрихами. Якщо коректніше, йдеться про расове різноманіття акторського складу. У стрічці, крім інших, зіграли індійський актор Алі Фазал, американка Летиція Райт та британка Софі Оконедо. Остання особливо виділяється у картині своєю акторською майстерністю.

Смерть на Нілі

Дія стрічки відбувається в 1937 році, але розпочинається з прологу під час Першої світової війни, що пояснює походження легендарних вусів Пуаро. Цей відступ створює передісторію про Пуаро, яка поглиблює та ускладнює розуміння того, що може відбуватися у його думках та які відчуття можуть його охоплювати.

Стосовно Смерть на Нілі, то події певною мірою неквапливі, і самої розв’язки доведеться чекати дві години, що нагадують цілих три. Багато це чи мало для детективу – вирішувати вам. Утім, за перипетіями у картині спостерігати по-своєму цікаво і навіть дещо захопливіше, ніж у стрічці Ножі наголо з Деніелом Крейгом, яка наробила галасу у 2019 році.

Смерть на Нілі

Хоча знімальний процес Смерті на Нілі стартував у вересні 2019 року, у світовий прокат стрічка вийшла одночасно з Белфастом – теж режисури Брана. Остання робота вже отримала серйозну заявку на Оскар із сімома номінаціями, зокрема за найкращий фільм та режисуру.

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А ось прем’єру екранізації роману Пуаро кілька разів відкладали, починаючи з грудня 2020 року. Здебільшого це було пов’язано з пандемією коронавірусу. Пізніше додалися скандали за участю акторів Армі Гаммера та Летіши Райт. Актора звинувачували у канібалізмі та зґвалтуванні, а акторку – у тому, що вона активаксер.

Зазначимо, що у персонажа Гаммера у Смерті на Нілі є кілька сцен, де він демонструє моторошну гіперсексуальність, яка в контексті останніх новин про нього справді створює неприємні відчуття.

Смерть на Нілі

Компанію Гадот, Гаммеру, Макі та іншим склав потужний акторський каст, до якого увійшли Аннетт Бенінг, Рассел Бренд, Роуз Леслі, Дженніфер Сондерс і Дон Френч. Якщо ви не читали книги або не бачили фільму 1978 року з Пітером Устіновим, то поворотом сюжету ви, можливо, будете здивовані.

Смерть на Нілі – це стильний та витончений фільм, який для більшості критиків запам’ятається скоріше незграбною роботою Гадот. Але з іншого боку, серцевиною фільму є розгадка таємниці, яка повертає глядача до думки, наскільки винахідливою та розумною була Агата Крісті, коли вигадувала всі ці головоломки до своїх детективних романів.

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Теги
Галь Гадот , Рецензія на фільм , Фільм
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