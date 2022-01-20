Затянутый римейк с намеком на нуар: рецензия на Аллею ужасов

Аллея ужасов, новый фильм оскароносного мексиканского режиссера Гильермо дель Торо выходит на большие экраны в Украине 20 января. Это новая адаптация одноименного романа Уильяма Линдси Грэшема.

Книга Грэшема уже была источником для хорошего фильма 1947 года Эдмунда Гулдинга с Тайроном Пауером в главной роли. Та картина получила восхищенные отзывы у критиков, но не нашла поддержки у зрительской аудитории. Все из-за обожаемого на то время Пауера, который в фильме разорвал образ хорошего парня, сыграв мерзкого и, в конце концов, слабого человека.

Сценарий нового фильма дель Торо написал в соавторстве со сценаристкой Ким Морган. В отличие от адаптации 40-х годов у него лента жутковата и более жестока. Но у Гулдинга 33-летний Пауер более органичен, чем у дель Торо 46-летний голливудский секс-символ Брэдли Купер, учитывая, что оба они играют молодого мужчину Стентона Карлайла.

События ленты разворачиваются накануне вступления США во Вторую мировую войну и рассказывают о том, как герой Купера устраивается в уличный цирк и быстро проявляет свой талант к фейковому ясновидению. А потом становится известным и начинает верить в собственную своеобразную мистическую доблесть.

Эта история напоминает миф об Икаре, который из-за своей самоуверенности и высокомерия взлетел слишком высоко к Солнцу. В Аллее кошмаров лейтмотивом икаровских крыльев являются слава и богатство, приводящие героя к падению. Не зря говорят, что Господь часто испытывает человека властью или деньгами, и справляются с этим только единицы. Вот и герой Купера этот экзамен проваливает. По жанру фильм больше тяготеет к своеобразной трагедии маленького человека, чем к классическому фильму ужасов или психологическому триллеру.

Когда происходит трагедия, Стэнтон решает использовать свой талант, освоив несколько замечательных трюков и кодов для чтения мнений людей. Он и Молли (Руни Мара), которая шокирует публику электрическим током на сцене, едут в большой город, где делают шоу для богатой элиты. Это привлекает внимание психиатра Лилит Риттер (Кейт Бланшетт), в сотрудничестве с которой рождается идея значительно большей аферы.

Дальше начинается абсолютное падение героя Купера, поскольку его жизнь превращается в самообман. В общем, в течение двух с половиной часов Аллея кошмаров проводит своеобразное исследование, поднимая вопрос, о том, что же делает человека человеком.

Если говорить о наиболее сильной сцене в фильме, то она происходит в самом начале с участием зловещего Клема Хотэли в исполнении Виллема Дефо. Герой Купера со страхом наблюдает, как Клем демонстрирует публике урода Гика, откусывающего головы курам. Эта работа предназначена для алкоголиков и наркоманов, которыми можно манипулировать. Стентон считает, что быть Гиком — хуже смерти, а дель Торо делает эту сцену леденяще ужасной. В то же время, образ Гика значительно шире и с нарастанием сюжета станет главным его компонентом.

Главный герой мог бы стать загадкой для зрителей, если бы в его действиях была двусмысленность, а Аллея кошмаров – неожиданностью. Но наивность Стэнтона не работает в совокупности с улыбающимся взглядом Купера. Поэтому дель Торо заставляет зрителя сидеть в ожидании, пока злоба героя не проявится в полной мере, зная, что это неизбежно.

В фильме представлены роскошные сцены в стиле арт-деко и утонченные костюмы. С одной стороны, они манят, но без убедительного главного героя это величие не компенсирует затянутости. Брэдли Купер – хороший актер, но в этой работе не выглядит гармонично, несмотря на все его усилия. Чего не скажешь, например, о Дефо, который улыбается, как гоблин, и вызывает безумное наслаждение. Или Кейт Бланшет с ее одновременно гламурностью, хитростью и коварством.

Аллея кошмаров напоминает тусклую попытку создания нуарного мира без особого удовольствия. Фильм выглядит скорее разочарованием от того, что дель Торо не смог вытащить из истории больше, чем в романе Грэшема.

В целом в последние годы попытки сделать свой римейк из классического фильма в 99% случаев напоминают карикатуру и по всем канонам не имеют права на существование. Это как посягать на святое! Из последних примеров – никому не нужный римейк фильма Ребекка Альфреда Хичкока, вышедшего в 2020 году с Анри Гаммером и Лили Джеймс в главных ролях. После просмотра фильма сложно даже сопоставить их исполнение с работами Лоуренса Оливье и Джоан Фонтейн. А новый прошлогодний Сам дома шокировал поклонников кино уже после просмотра трейлера.

Но иногда бывают хорошие и достойные попытки вдохнуть новую жизнь в классику, как с мюзиклом Вестсайдская история Стивена Спилберга. В других случаях – это просто неспособность придумать что-то новое.