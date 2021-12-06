Сервис HBO Max показал тизер спецвыпуска Возвращение в Хогвартс, который посвящен 20-летию Гарри Поттера. В новой картине появятся почти все герои с оригинальной серии картин — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон.

Уже 1 января работа станет доступной зрителям на HBO. Хотя 50-секундный трейлер почти не дал никакой информации о будущей картине, он начинается с того, что кто-то читает газету Daily Prophet с заголовком на первой странице: Специальный выпуск: Хогвартс приветствует возвращающихся выпускников.

В тизере также показали Робби Колтрейна, который играл Хагрида во франшизе; Мэтью Льюиса в роли Невилла Лонгботтома; и Марка Уильямса, который брал на себя роль Артура Уизли.

Также в коротком ролике играет знакомая музыка с оригинальных частей фильмов о Гарри Поттере, когда трейлер движется к оживленной платформе 9¾, невидимой станции лондонского вокзала Кингс-Кросс, откуда отправляется Хогвартс-экспресс.

Также в спецвыпуске примут участие следующие звезды: Ральф Файнс (Волан-де-Морт), Хелен Бонэм Картер (Беллатрикс Лестрейндж) и Гэри Олдмана (Сириус Блэк).

В картине расскажут историю о создание первого фильма о мальчике-волшебнике. Звезды фильмов и режиссер Крис Коламбус поделятся историями со съемок, которые происходили 20 лет назад.

Правда, в этот раз сама Роулинг не принимала участие в создании картины. Известно, что она появится в шоу только на архивных кадрах.