Сервис HBO Max показал официальный трейлер спецвыпуска Возвращения в Хогвартс, посвященный 20-летию Гарри Поттера.

В ролике можно увидеть главных героев из оригинальной серии картин – Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, а также известных актеров второго плана.

Они встречаются вместе в большом новогоднем зале для того, чтобы вспомнить процесс съемок, поделиться своими эмоциями и яркими воспоминаниями. Лента станет доступна для зрителей HBO уже 1 января.

— Когда становится темно, а времена очень тяжелые, у Гарри Поттера есть что-то такое, что делает жизнь богаче, — сказала Эмма Уотсон во время разговора с друзьями.

Также в съемках приняли участие актеры второго плана – Том Фелтон, Ральф Файнс, Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Робби Колтрейн, Мэтью Льюис, Марк Уильямс.

В картине расскажут историю создания первого фильма о мальчике-волшебнике. Звезды фильмов и режиссер Крис Коламбус поделятся историями съемок, которые происходили 20 лет назад.

Стоит отметить, что автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не участвовала в съемках спецэпизода из-за резких высказываний о ЛГБТ-сообществе. Она появится в шоу только на архивных кадрах.