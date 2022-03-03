Украинский певец Олег Винник записал видеообращение к россиянам, белорусам и их матерям.

Он сказал, что в Украину пришел враг, который хочет ее уничтожить, а также поблагодарил воинов, медиков и волонтеров.

— Россия, Беларусь, вы ворвались в нашу страну с оружием смертельным, на нашу землю. Вы убиваете наших жен, матерей наших детей, беременных женин… Армия российская, белорусская, это вы такая сильная? В Украину, в мирную страну, которая никогда ни на кого не нападала. Гостеприимную. Вы пошли двумя армиями? Одной мало? Вы поняли, что в нашей стране есть армия, которая стоит за нашу землю, людей и за всю Европу, — сказал Олег.

Музыкант отметил, что украинская армия образовалась именно из-за них — россиян и белорусов. Также он обратился к матерям, которые живут на русской и белоруской землях.

— Вы рожали своих детей для того, чтобы они пошли убивать мирное население? Мамы, вы пустили своих детей убивать мирных жителей, уничтожать нацию. Цинично. Это даже не по-зверски, это варварство. Вы просто этого не знаете. Ваши сыновья пошли в армию, они давали присягу, там есть устав… Я имею понимание, кто такой настоящий солдат — тот, который дает присягу, имеет честь, достоинство, должен защищать родину, а не нападать, — отметил Винник.

Артист отметил, что эти парни теперь погибают в Украине, а также уже сотни пленных, каждый из которых звонит своей матери.

— Только вы имеете право забрать свих сыновей с моей страны, которую они уничтожают. Вы приедете, заберете, они хотят жрать, грабят наших людей и убивают их из-за куска хлеба. Посмотрите интернет, там все есть…Где ваше материнское сердце? Пока еще не поздно, заберите своих сыновей, — призвал Олег.

Певец подчеркнул, что большое горе Украине принесла Россия и Беларусь, однако бумеранг быстро вернется и очень скоро.

— Граждане России, Беларуси, я обращаюсь к вам, восстаньте! Вас миллионы, в одной Москве 150 млн. Чего вы боитесь? Своих тиранов? Это не цивилизовано. Покажите всему миру, что вам не все равно. Вы посылаете своих сыновей здесь умирать, они будут гнить в нашей земле. Вы этого хотите? Вы же сами этого, наверное, хотите и ждете, чтобы с вами это было, но только не от нас, а от вашей власти, — отметил Олег.

Он подчеркнул, что россиян уничтожают — отправляют молодых и неопытных пацанов, чтобы они умирали.

— Наша армия — армия профессионалов, которые держат нашу страну. Маленькую, крошечную на карте мира, но вы поймите, она сильна. Никогда в жизни Украина не будет чьей-то. Это вольная и свободная страна, у которой есть свой язык, этника, традиции, песни, которые вы очень сильно любите, а теперь, что вам осталось любить? Вам осталось молиться! — сказал артист.

Он призвал прекратить уничтожать украинский народ и возвращаться домой всем, кто пришел на нашу землю с оружием.

— Замаливайте свои грехи пока не поздно. Украинцы, Украина мы сильные! Мы никогда не сдадим нашу землю и никогда этого не делали. Украина превыше всего. Я верю в тебя, я верю в нас, в наших воинов… Слава Украине! Героям слава! — подытожил Винник.

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