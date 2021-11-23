Украинский певец и любимец многих женщин Олег Винник отменил два больших концерта в Киеве из-за состояния здоровья.

Выступления артиста во Дворце Украина, которые должны были состояться 24 и 25 ноября, перенесены на весну 2022 года. Такое решение было принято в связи с неважным самочувствием артиста, которое не позволяет ему появится на сцене перед зрителями.

— Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние здоровья артиста не позволяет ему выйти на сцену. Надеемся на ваше понимание и искренне благодарны за вашу безграничную любовь, — сообщили в официальном Facebook-аккаунте Олега Винника.

Все билеты остаются действительными. Новые даты выступлений будут объявлены позже.

Поклонники певца известию об отмене концертов расстроились, однако отметили, что здоровье важнее и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Очень переживаем, берегите себя!

Скорейшего выздоровления! Мы подождем.

Здоровья превыше всего. Это главное. Все остальное подождет.

Я уже в дороге на концерт! Выздоравливайте, Олег!

Олег Анатольевич, берегите себя! Скорейшего выздоровления и возвращения.

Желаю нашему любимому маэстро скорейшего выздоровления.

Где-то в глубине души я понимала, что не хочу, чтобы эти концерты состоялись. Главное сейчас – это ваше здоровье. — Пишут пользователи сети.

Это уже не впервые, когда Олег Винник отменяет свои концерты. Так, в октябре певец должен был выступить в Запорожье, однако из-за ларингита не вышел на сцену.