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Олег Винник отменил концерты в Киеве из-за состояния здоровья

23 ноября 2021, 09:42
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Олег Винник отменил концерты в Киеве из-за состояния здоровья
Источник: Depositphotos

Украинский певец и любимец многих женщин Олег Винник отменил два больших концерта в Киеве из-за состояния здоровья.

Выступления артиста во Дворце Украина, которые должны были состояться 24 и 25 ноября, перенесены на весну 2022 года. Такое решение было принято в связи с неважным самочувствием артиста, которое не позволяет ему появится на сцене перед зрителями.

— Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние здоровья артиста не позволяет ему выйти на сцену. Надеемся на ваше понимание и искренне благодарны за вашу безграничную любовь, — сообщили в официальном Facebook-аккаунте Олега Винника.

Все билеты остаются действительными. Новые даты выступлений будут объявлены позже.

Поклонники певца известию об отмене концертов расстроились, однако отметили, что здоровье важнее и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

  • Очень переживаем, берегите себя!
  • Скорейшего выздоровления! Мы подождем.
  • Здоровья превыше всего. Это главное. Все остальное подождет.
  • Я уже в дороге на концерт! Выздоравливайте, Олег!
  • Олег Анатольевич, берегите себя! Скорейшего выздоровления и возвращения.
  • Желаю нашему любимому маэстро скорейшего выздоровления.
  • Где-то в глубине души я понимала, что не хочу, чтобы эти концерты состоялись. Главное сейчас – это ваше здоровье. — Пишут пользователи сети.

Это уже не впервые, когда Олег Винник отменяет свои концерты. Так, в октябре певец должен был выступить в Запорожье, однако из-за ларингита не вышел на сцену.

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Теги
Київ , Концерт , Олег Винник
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