Харчишин об исчезновении Олега Винника: Пускай выедет из Германии и выступит в Украине

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин призвал Олега Винника приехать в Украину и поддержать своим творчеством страну в это непростое время.

— Не знаю, где Винник. Возможно проводит какие-то концерты. Пускай он выедет из Германии в Украину и выступит здесь ради нашего счастливого будущего, — заявил артист Харчишин.

Олег уже давно не появляется на публике — с конца февраля он опубликовал в Instagram несколько видео, где выступил против войны, а его последнее обращение к фанатам было поздравление с Пасхой 24 апреля.

После этого об Олеге ничего не слышно — он не говорит где он и чем занимается. В отличие от своих украинских коллег, он не пошел защищать страну, а также не был замечен на благотворительных концертах.

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В сети появились слухи о том, что Олег серьезно болен — тему подогревал и тот факт, что он по состоянию здоровья отменил несколько концертов в конце 2021 года.

Исчезновение Винника с радаров также обсудили Ефросинина и Полякова — они заметили, что артист уже давно не появляется в поле зрения общества. Оля отметила, что осталась без денег во время войны, так вложила средства в совместную работу с Олегом — они сделали песню и отсняли клип, который должен был выйти 8 марта.