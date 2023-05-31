Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

После видео с работой ПВО. У Инны Вороновой проходят обыски СБУ

31 мая 2023, 11:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Інна Воронова

У певицы Инны Вороновой, которая также является экс-супругой наркодилера Юрия Чернецкого, проходят обыски СБУ.

Правоохранительные органы готовятся вручить ей подозрение. Об этом сообщает Obozrevatel.

Напомним, 16 мая, когда РФ совершила очередную воздушную атаку по Киеву, Воронова выложила в сеть работу украинского ПВО. В связи с несанкционированным распространением информации о размещении и перемещении ВСУ, против нее было возбуждено уголовное дело.

Блогер быстро удалила видео из Instagram, однако оно успело разлететься по российским пабликам. Более того, на видео она даже указала локацию.

Читайте также:
Инна ВороноваНе поняла, что происходит. Воронова оправдалась за видео с работой ПВО

Позже стало известно, что СБУ провела профилактическую беседу с Вороновой, во время которой она признала свою вину и попросила прощения у украинского народа. Также Инна добавила, что сделала это без злого умысла.

В который раз напоминаем, снимать, а уж тем более выкладывать в сеть работу украинского ПВО строго запрещено. Так вы помогаете врагу более точно скорректировать удар.

Фото: Инна Воронова

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь