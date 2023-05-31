У певицы Инны Вороновой, которая также является экс-супругой наркодилера Юрия Чернецкого, проходят обыски СБУ.

Правоохранительные органы готовятся вручить ей подозрение. Об этом сообщает Obozrevatel.

Напомним, 16 мая, когда РФ совершила очередную воздушную атаку по Киеву, Воронова выложила в сеть работу украинского ПВО. В связи с несанкционированным распространением информации о размещении и перемещении ВСУ, против нее было возбуждено уголовное дело.

Блогер быстро удалила видео из Instagram, однако оно успело разлететься по российским пабликам. Более того, на видео она даже указала локацию.

Позже стало известно, что СБУ провела профилактическую беседу с Вороновой, во время которой она признала свою вину и попросила прощения у украинского народа. Также Инна добавила, что сделала это без злого умысла.

В который раз напоминаем, снимать, а уж тем более выкладывать в сеть работу украинского ПВО строго запрещено. Так вы помогаете врагу более точно скорректировать удар.

Фото: Инна Воронова