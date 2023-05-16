Экс-жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, принесла свои извинения за то, что выставила видео с работой украинского ПВО.

Она попыталась оправдаться, сказав, что сделала необдуманный поступок, поскольку сильно испугалась.

— Выложила видео, была с детьми дома, не поняла, что происходит и после первого комментария я поняла, что нельзя оставить и сразу же удалила, буквально через пару минут. Я понимаю, что это видео могло принести плохие последствия. Очень извиняюсь, я очень сильно люблю нашу страну Украину и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Извините меня, пожалуйста, — сказала Воронова.

Пользователи сети не поняли извинений Инны, отметив, что такие элементарные вещи за девять лет войны уже давно нужно знать.

Война с 2014 года, ты не знала? Что за х**ню ты несешь. Никому не нужны твои извинения, и они ничем не помогут.

А то, что из каждого утюга в твоей любимой стране уже на протяжении многих месяцев кричат не снимать и не выкладывать работу ПВО — ты этого тоже не знала?

Надеюсь, меры пресечения будут достойными и никакие извинения не смогут спасти!

Очень глупый поступок для взрослой женщины. Испугалась сильно и выложила видео?

Не первый день войны. Это либо отсутствие мозгов, либо планомерные действия, — пишут возмущенные украинцы.

16 мая ночью РФ совершила очередную воздушную атаку по Киеву. Власти и военные всегда подчеркивают и просят жителей нашей страны не выставлять на показ работу ПВО, прилеты или локации, но очевидно, что не все селебрити это понимают.

Так, в Instagram Инна Воронова обнародовала работу ПВО и, более того, сообщила локацию, откуда было снято видео.

Такой же необдуманный поступок совершила и актриса Ксения Мишина, однако та поспешила сразу же дать отпор всем, отметив, что местность она не сообщала, как и то, где живет.

В любом случае, снимать работу ПВО категорически нельзя. Это прямая наводка врагу!