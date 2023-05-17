Инна Воронова раскаялась после визита СБУ за видео с ПВО Киева: Заговорила на украинском

Экс-жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, раскаялась в содеянном после визита СБУ. Артистка выложила работу ППО в Киеве 16 мая и несет ответственность за поступок.

Примечательно, что на фоне визита правоохранительных органов, Воронова даже заговорила на украинском языке, хотя ранее записала извинение на русском для своих поклонников в Instagram.

Об этом свидетельствует видео на YouTube-странице СБУ.

— Во время очередного акта терроризма со стороны РФ разместила видео с работой ПВО Киева в соцсетях. Видео распространилось в российских СМИ. Я делала это без злого умысла, на данный момент СБУ было проведено со мной профилактическую беседу и исчерпывающе объяснено об негативных последствиях. Полностью признаю свою вину и прошу извинений у украинского народа, — заявила Инна в видео от правоохранителей.

Так, 17 мая правоохранители заявили, что удалось идентифицировать сразу шестерых жителей столицы, которые публиковали работу ППО. У них забрали мобильные телефоны, и компьютерную технику. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что Инна Воронова уже извинялась за видео с работой наших защитников — тогда на русском она заявила, что сильно испугалась, из-за чего и сделала необдуманный поступок.