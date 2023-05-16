Ночью 16 мая Россия совершила очередную воздушную атаку по Киеву. Но несмотря на то, что полномасштабная война идет более года, не все селебрити до сих пор знают, что выкладывать работу ПВО строго запрещено.

Так, в Instagram-stories экс-жены киевского наркодилера Юрия Чернецкого Инны Вороновой появилось видео работы ПВО в Киеве. После полученной волны хейта Инна быстро удалила видео, однако интернет все помнит.

Более того, на ролике она сообщила свою локацию и он успел разлететься по российским пабликам.

Также “видео с фонариками” появилось в соцсети актрисы Ксении Мишиной. Однако она поспешила дать отпор всем, кто на нее накинулся, отметив, что местность она не сообщала, как и то — где живет.

Кроме того, актриса подчеркнула, что в Киеве продолжают работать онлайн-камеры.

— На них видно абсолютно все, что происходило… Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значения. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают, — написала Мишина.

Она добавила, что на ее видео ничего не было, кроме военного неба, под которым мы живем.

Напомним, фотографировать, снимать, а уж тем более выкладывать работу украинского ППО строго запрещено. Это прямая наводка врагу, которая поможет ему более точно скорректировать удар.

Также запрещено сообщать локацию и выкладывать места прилетов до официального сообщения властей.

Поэтому в случае воздушное тревоги спрячьте свои телефоны и ничего не снимайте, не стоит помогать российским оккупантам.