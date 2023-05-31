У співачки Інни Воронової, яка також є ексдружиною наркодилера Юрія Чернецького, проходять обшуки СБУ.

За інформацією ЗМІ, правоохоронні органи готуються вручити їй підозру.

Нагадаємо, 16 травня, коли РФ здійснила чергову повітряну атаку по Києву, Воронова виклала в мережу роботу українського ППО. У зв’язку з несанкціонованим розповсюдженням інформації про розміщення і переміщення ЗСУ, проти неї було порушено кримінальну справу.

Блогерка швидко видалила відео з Instagram, проте воно встигло розлетітися російськими пабліками. Ба більше, на відео вона навіть вказала локацію.

Згодом стало відомо, що СБУ провела профілактичну бесіду з Вороновою, під час якої вона визнала свою провину і попросила вибачення в українського народу. Також Інна додала, що зробила це без злого умислу.

Вкотре нагадуємо, знімати, а вже тим більше викладати в мережу роботу українського ППО суворо заборонено. Так ви допомагаєте ворогові точніше скорегувати удар.

Фото: Інна Воронова