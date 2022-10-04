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После слов об украинском паспорте: Осадчая вспомнила, как ей писала Тодоренко

4 октября 2022, 19:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
После слов об украинском паспорте: Осадчая вспомнила, как ей писала Тодоренко

Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, как ей писала предательница Регина Тодоренко.

Так, уроженка Одессы, которая сейчас проживает в РФ и замалчивает войну, откликнулась на видеообращение Осадчей, в котором она пыталась достучаться к коллегам из РФ и сказала, что украинский паспорт необходимо заслужить.

— Она мне писала. Писала очень абстрактно, ничего не сказала конкретного, потому что мои призывы были абсолютно конкретными. В какой-то момент после очередной переписки я поняла, что я просто трачу свою энергию, — вспоминает Екатерина.

Говорит, что о всех предателях, которые сами из Украины, нужно забыть. Однако несмотря ни на что, Осадчая хотела бы с ними пообщаться — чисто в профессиональном ключе.

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— Было желание взять интервью у всех тех, кто активно строит свою карьеру в РФ… Сейчас бы я тоже пообщалась, спросила бы: — Почему молчали? Как это происходило? И как можно жить и полгода молчать? — говорит ведущая.

Напомним, Регина Тодоренко однажды попыталась оправдаться за свое молчание. Тогда одесситка сказала, что у них с мужем, певцом Владом Топаловым разные политические взгляды, общий язык сложно найти и в вопросах войны.

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Фото: Екатерина Осадчая

Источник
ЖВЛ
Теги
Катя Осадча Регіна Тодоренко
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