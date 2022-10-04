Телеведуча Катерина Осадча розповіла, як їй писала зрадниця Регіна Тодоренко.

Так, уродженка Одеси, яка зараз проживає в РФ і замовчує війну, відгукнулася на відеозвернення Осадчої, в якому вона намагалася достукатися до колег із РФ і сказала, що український паспорт необхідно заслужити.

– Вона мені писала. Писала дуже абстрактно, нічого не сказала конкретного, тому що мої заклики були абсолютно конкретними. У якийсь момент після чергового листування я зрозуміла, що я просто витрачаю свою енергію, – згадує Катерина.

Каже, що про всіх зрадників, які самі з України, потрібно забути. Однак незважаючи ні на що, Осадча хотіла б з ними поспілкуватися – чисто в професійному ключі.

Зараз дивляться

– Було бажання взяти інтерв’ю у всіх тих, хто активно будує свою кар’єру в РФ… Зараз би я теж поспілкувалася, запитала б: – Чому мовчали? Як це відбувалося? І як можна жити і пів року мовчати? – каже ведуча.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко одного разу спробувала виправдатися за своє мовчання. Тоді одеситка сказала, що в них із чоловіком, співаком Владом Топаловим різні політичні погляди, спільну мову складно знайти і в питаннях війни.

Фото: Катерина Осадча