Модель Даша Астафьева высказалась о предательнице, ведущей Регине Тодоренко после того, как та вышла на красную дорожку в Москве.

Казалось бы, уже все высказались о Регине и все поняли о ней, однако уроженка Украины продолжает удивлять своими циничными поступками, пока ее родную Одессу обстреливают российские оккупанты.

Астафьева не смогла сдержать эмоций и обнародовала фото Тодоренко с красной дорожки.

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— Рубрика Гнида сезона, — написала Даша в Instagram.

Не стал молчать и ведущий Анатолий Анатолич, прокомментировав поступок Регины.

— Украинка на красной дорожке московского кинофестиваля. Эта дорожка красная от крови украинцев, которые погибли за последние полгода. Воздушный поцелуй фотографам. Воздушная тревога украинцам, — написал Анатолий.

Также он записал видеообращение, в котором отметил, что эту тему давно пора закрыть. Также ведущий сказал, что Регина никакого отношения к украинкам не имеет, поскольку у нет с ними ничего общего.

— Цинизм высшего уровня, который демонстрирует эта женщина, меня уже даже не удивляет, — подчеркнул Анатолий.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Регина молчит. Она продолжает жить счастливой жизнью в РФ и не обращать внимание на то, что происходит в родной стране.