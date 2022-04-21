Телеведущая Екатерина Осадчая высказалась по поводу украинских артистов, которые живут в России и замалчивают войну в родной стране. Также она сказала, кто из них недостоин иметь паспорт нашей страны.

В Instagram Осадчая обнародовала видео, на котором высказалась по поводу запрета украинским селебрити въезжать в РФ на протяжении 50 лет. Она отметила, что в стоп-лист попали люди, которые громко выступали против войны.

Ведущая добавила, что до последнего верила — не существует таких денег, силы, которая заставила бы молчать украинцев про кровавые преступления.

— Люди, не нашли в себе силы сказать, что страна, в которой они заработают деньги, убивает их родителей, друзей и близких… Я давно собиралась записать это видео, но все время ожидала, что кто-то из этих людей нарушит молчание и скажет своей аудитории правду о кровопролитии на их родине, о зверствах страны, где они зарабатывают, но бесполезно, — сказала Осадча.

Ведущая перечислила артистов, которые не достойны иметь украинский паспорт — Ани Лорак, Таисия Повалий, Александр Рева, Джиган, Регина Тодоренко, Artik & Asti (Анна Дзюба и Артем Умрыхин), Анна Седокова, Кирилл Туриченко, Галина Безрук.

— Имеют ли право они называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли право они пользоваться украинским паспортом, когда своим молчание они поддерживают убийства, пытки населения Украины? Я для себя поняла, вы недостойны быть громадянами нашей сильной, свободной и мужественной Украины. Украинский паспорт нужно заслужить, — подытожила Екатерина.

Ранее Екатерина Осадчая обратилась к беременной Тодоренко. Ведущая предложила приехать Регине в Украину родить в бомбоубежище.