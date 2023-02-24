24 февраля, но уже 2023 года. Мы выстояли год и даже есть первые победы, хоть и цена за них слишком высока. Мы уже год живем в состоянии будто никакого до вовсе не существовало. Мы уже многое потеряли, но многое и нашли. В частности это касается культуры. Конкретно сейчас мы поговорим о музыке, ведь на сцене появилось такое множество талантливых артистов, о которых многие не знали еще год назад, а сейчас их треки звучат у всех в голове.

Факты ICTV собрали в одной статье новые имена, песни которых мы слушали весь год войны.

Первый “бой”: как для нас звучало начало войны

Не хотелось бы просить вас вспомнить первые месяцы войны, чтобы не выступать триггером, но, зная тягу наших людей к “моральному мазохизму”, вы и без нас полезете пересматривать фото и видео с той самой весны. Поэтому Доброго вечора, ми з України и мы начинаем.

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В марте 2022 года стриминги и наши сердца полностью заняли песни, которые были написаны ранее, но с удивительной странностью они сполна передавали наше желание бить восточного соседа. И что примечательно в этих списках было много новых имен. В частности, Probass and Hardi с их Доброго вечора, ми з України та Козаки йдуть.

А девушки плакали за парнями под композицию Jerry Heil Пошта, вышедшую буквально перед полномасштабным вторжением.

А вот под песню юного артиста SadSvit Касета мир увидел кадры боев за Мариуполь, опубликованные Mr. Frostovik (Николай Кущ – защитник Мариуполя. – Ред.).

Теперь переходим к периоду войны и, в частности, к творчеству, когда концентрация нецензурной лексики возросла до своего максимума. Интересно, как историки замахаются, описывая этот период. Зеленый свет на это общество получило после успешных переговоров украинского пограничника с русским военным кораблем. Маты тогда были просто повсюду: на ТВ, билбордах и песнях. В частности, речь идет о BOTASHE и треке ПНХ. Ходят легенды, что несколько россиян сломали челюсти, пока пытались прочесть текст песни.

А дальше особо уязвимых и интеллигентных попрошу немного пролистать страницу, потому что дальше пойдет иронический рэп, где часть текста – это мата, хоть ими и покрывают “вторую армию в мире”.

Не удержались и переслушали? Слух чуть-чуть резало наверняка, а вот год назад даже вопросов не возникало, что что-то не так.

И что бы это была статья о музыке, если бы мы не вспомнили о так называемой байрактарщине. Серьезно этот термин никто не выводил, потому и конкретных критериев не существует. Несмотря на то, что блогеры и некоторые исполнители начали подводить байрактарщину под неошароварщину, называть ею тех, чья музыка им кажется не слишком стильной и несовременной. Самое абсурдное, что приходилось слышать, что байрактарщина – это о неискренней музыке. На это удачно ответил в интервью Фактам ICTV SadSvit.

– В нашей музыке должно существовать все. Я считаю, что должны удовлетворяться все запросы аудитории. И, как говорится, байрактарщина. Все-таки на это есть запрос аудитории, потому должен быть и продукт. Есть запросы относительно рока, инди-рока, того же постпанка. Мы, как артисты, должны обеспечивать все запросы слушателей. На фоне этого строится и определенная конкурентоспособность. То есть, мы можем конкурировать с другими музыкальными мирами. То, что вы выделили эти две параллели, это действительно существует. Я в этом не вижу ничего плохого, – заявил артист.

Артисты с песнями, у которых саунд и лирика откровенно провальные, даже на топы стримов уже не залетают. Речь идет о слишком банальных рифмах, переборе с украинской символикой: калина, аисты, козаки, вышиванки. Если за один год выходит десятки песен об одном и том же – это вешает лишние клише на украинскую культуру. А ведь она у нас многогранная, не нужно ее сводить к банальщине, потому что и свои, и чужие, будут продолжать ассоциировать культуру только с борщом и козаками. Следует подытожить эту тему. Не так плохо, когда появляется некачественная музыка. Она всегда будет. Плохо, когда общество не отличает плохое от хорошего.

По этой теме и не только танком прошелся Палиндром. Поэтому если хочется лирики, в которой не один час, будете копаться, то послушайте Палиндрома – Літній час. Вдобавок еще и получите клип, наполненный патриотическим символизмом без очевидных клише.

Украинский бум в чартах

Чувственной лирикой нас в этом радовала KOLA, сразу две ее песни получили много внимания от зрителей Чи разом и Біля серця.

В комментарии Фактам ICTV она призналась, что ее впечатлило то, как украинцы во время войны прислушались к ее песням.

– С того, что украинцы начали слушать мои песни, я также узнала, что я очень сильная девочка. Все изменения, которые произошли со мной – это мое сокровище, – отметила KOLA.

Ряд артистов выкатили песни, в которых поется об отдельных событиях войны. В частности, о Мариуполе и Азовстале вышло несколько примечательных композиций: Requitir – Флешбеки и DELAMER – Десь там під зорями.

Относительно Requitir, то неудивительно появление такой песни в его творчестве, так как он жил в Мариуполе, а почти вся его семья работала на Азовстале.

– На данный момент из Мариуполя все уже выехали. Относительно Азовстали, то там работала вся семья, кроме меня и бабушки. Бабушка ранее там работала в санэпидемстанции, но в 1990-е бросила, чтобы всю себя посвятить внукам, – рассказал Requitir Фактам ICTV.

Еще один трогательный хит от молодого артиста BARABANDA – Лист до мами. “Ми скоро поїдемо в Херсон, а потім за ним. Ма, я тобі обіцяю. Це буде наш Крим”, – поется в песне. Через месяц после ее выхода был освобожден Херсон. Поэтому на большинстве видео звучит снипет именно из этого трека.

Если вы уже наплакались, то послушайте жизнеутверждающее послание MBreeze к украинцам.

Если уже, как говорят в народе, крыша почти не держится на голове, можете потанцевать под атмосферный трек от Chico & Qatoshi.

Особое внимание к украинским песням проявили пользователи платформы TikTok. В общем, все известные песни там побывали. Однако несколько хороших треков особенно пришлись по душе пользователям и вдохновили на создание атмосферных роликов. Речь идет о Golubenko – Знову и Lao-D, Bolotov, Esti – Ніяких пробачень, текст которой лучше не слушать Ирине Фарион.

Женская магия – кол в сердце врага

Пожалуй, каждый пытался нашептывать лирику из песни Енджі Крейда – Враже, думая, что хотя бы от одного проклятия, но пара рашистов таки отправится в путешествие в ад. Хотя сама песня и создана, как заговор ведьмы, а авторы призывают женщин со всего мира объединяться против врагов Украины.

А вот Fiinka уже серьезно взялась за сердца украинцев. В частности, своей песней Довбуш, которую она презентовала на Нацотборе на Евровидение 2023. Даже если с первого раза не зайдет, то просто послушайте три-четыре.

В целом, на Нацотборе много разнообразных песен было представлено, но победа досталась группе Tvorchi.

И в заключение

За последний год мы переслушали много украинской музыки. Иногда возникало желание стереть себе память, чтобы насладиться определенным шедевром снова, а иногда не оставляло ощущения испанского стыда. Нам с коллегами и блогерами прибавилось работы. Кто-то ссорится, потому что шароварщины приплыло, кто-то ругается, потому что тексты кичливые, а кому-то не угодило, что в клипе не так украинское село показали. Однако в этом есть свой кайф. Эти конфликты и поиски – процесс формирования собственной культуры, рынка. Это приведет к тому, что у нас появится много новых артистов.

Не стесняйтесь поддерживать молодых музыкантов, искать на стримингах песни, где пока только сотни прослушиваний. Так мы скорее отделимся культурно от восточного соседа.

Если вы еще не поняли намека, то посмотрите, кто к нам приходит с войной: кровожадные убийцы, насильники, скряги, которые за деньги в буквальном смысле готовы детей расстреливать. Интересно, они воспитаники какой культуры? Думаете ли вы, что вагнеровцы идут в паломничество к Бетховену? Нет. Поэтому лелейте сейчас ту культуру, в которой хотите воспитывать собственных детей, чтобы они выросли достойными людьми.