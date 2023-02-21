Украинская певица Анастасия Прудиус, которую все знают под псевдонимом KOLA, стала одной их тех, чей голос и песни поддерживают нас во время полномасштабного вторжения. Однако и до 2022 года у KOLA был достаточно длинный творческий путь. Девушка была участницей Х-Фактора и Голоса, а затем несколько лет пела в Танцах со звездами.

После 24 февраля 2022 года у KOLA вышла песня Чи разом? В ней артистка спела о непростом расставании с ушедшим в ВСУ мужем. Через несколько месяцев певица презентовала гимн любви Біля серця.

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Факты ICTV пообщались с KOLA о ее творчестве, а также о том, сможет ли она исполнять собственные песни после войны, потому что эти композиции точно будут ассоциироваться с происходящим сейчас.

— Готовность творить во время войны – это как? Сложно ли это для вас или, наоборот, выступает дополнительным толчком?

— Я бы не назвала это готовностью творить, я назвала бы необходимостью делиться мыслями через музыку, поддерживать людей тем, что ты умеешь, а именно — писать песни и петь их. Быть нужным и полезным в своем деле, звучать и говорить важные вещи.

— Какие отзывы о вашей музыке запомнились вам больше всего? Был ли фитбек от военных?

— Большинство говорит, что моя музыка очень помогает, и что она лечит, что моя музыка искренняя и трушная. То же самое говорят и обо мне, это мне очень приятно. Да, военные пишут, и я счастлива, когда вижу от них комментарии. Это счастье, что эти невероятные люди слушают мою музыку!

— На ваш взгляд, на каком витке находится украинская музыка и культура в целом?

— Все изменилось, так же и музыка. Это точно какая-то новая ступенька, о которой мы не знали раньше. Сегодня не важно, кто ты, какой у тебя статус, что на тебе надето, а важна песня и ее искреннее исполнение, и, конечно, работа над собой. Сейчас очень быстро идет время, поэтому нужно постоянно развиваться и изучать что-то новое.

— Среди украинских артистов были те, кто до 24 февраля гастролировал и работал в РФ. В настоящее время они заняли проукраинскую позицию, помогают гуманитарно или ВСУ. Однако относительно них общественное мнение разделилось. Как думаете, стоит им давать некую индульгенцию?

— Все люди имеют право на ошибки. Я думаю, что мы все 24 февраля обнулились и вышли на какой-то новый уровень человечности и ощущений. Поэтому, мне кажется, каждому из нас нужно прежде всего смотреть на себя и следить за собой, анализировать свои действия, быть добрым к другим и прогрессировать.

— Тема шароварщины и даже нового термина в сети — “байрактарщина”. На ваш взгляд, где эта граница между украинской музыкой и шароварщиной?

— Я не совсем понимаю, о чем вы. Я думаю, каждое творчество имеет право на свое место. Тут уже дело в том, нравится ли это тебе. Это дело вкуса. Каждая история индивидуальна. Можно песню, которая насыщена украинскими мотивами, спеть так круто, что будут мурашки по коже, в то же время можно самую крутую песню — стильную, мелодичную — сделать совсем без души.

Конечно, мы не должны смотреть узко на украинскую культуру в целом, потому что она разнообразна, она насыщена многими звуками, которые можно окунуть в новые современные цвета.

Искренняя и трушная. Интервью с KOLA о творчестве во время войны и шароварщине / 3 images

— Следует ли в нынешних условиях в значительной степени вкладываться артистам в недешевые клипы, костюмы и прочее?

— Мы с командой снимаем очень простые клипы. Мы считаем, что сейчас не то время, чтобы что-то грандиозное снимать, а также просто нет на это денег, лучше задонатить на ВСУ. Главное для нас — передать месседж, передать смысл песни через видео, вот и все. Но каждый делает, конечно, так, как чувствует.

— Именно у вас будут ли ассоциироваться ваши песни с войной, когда пройдет определенное время?

— Конечно. Это будет прямая ассоциация, которая никогда ни мне, ни моим детям, ни внукам не даст забыть, что все мы проживали такие страшные времена. А после победы эти песни, я думаю, для меня обретут другое значение. Я буду их воспринимать как воспоминание, в котором я была сильной, не сложила руки, двигалась и делала все возможное, чтобы помочь своими песнями нашим людям.

— Какая ситуация за последний год для стала вас наиболее впечатляющей?

— То, что украинцы начали слушать мои песни, а также я узнала, что я очень сильная девочка. Все изменения, которые произошли со мной – это мое сокровище.