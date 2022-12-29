Традиционно в конце года наша редакция подводит итоги шоу-бизнесовых успехов. Однако 2022-й стал отправной точкой к новой эпохе в украинской культуре и телевидении. По крайней мере хочется так верить.

Хочется знать, что мы больше не будем слушать на радио и стриминговых сервисах песни тех, кто желает нам смерти. Хочется знать, что мы больше не будем смотреть фильмы и сериалы, в которых нас представляют глупыми и бестолковыми. Хочется знать, что навязанная шароварщина навсегда умрет в нас (где-то сильно заплакал продавец красных шаровар, — Ред.).

Еще стоит сделать ремарку. В статье не будет идти речь о волонтерской деятельности звезд шоу-бизнеса, ведь для этого придется выпускать отдельную брошюру. Поговорим исключительно о достижениях на профессиональном поприще.

Сейчас смотрят

Save Azovstal now. Не просто победа на Евровидение 2022

В этом году Украина одержала победу на международном песенном конкурсе. Представителем нашей страны была группа Kalush Orchestra с песней Стефанія. Это, конечно, круто, потому что это и настроение подняло нам, и лишний раз аккумулировало информационное пространство вогруг Украины. Однако на сцене конкурса мы увидели что-то гораздо круче и знаковее. Евровидение проходило в середине мая, когда уже украинские воины со сверхсилой держали оборону Мариуполя на последнем форпосте Азовсталь. Kalush Orchestra в финале своего выступления призвали весь мир спасти украинских защитников, которые почти три месяца держат оборону в окружении.

На группу сразу бросились, мол, нарушение правил конкурса, потому что на Евровидении запрещены “политические лозунги”. Однако EBU обьвил: нарушения не было. Тогда даже те, кто новости узнает максимум из Twitter, увидел, что война в Украине — это не так называемая политика, а позорное нападение. Это также хорошо продемонстрировало отношение Европы к событиям в Украине, несмотря на попытки российской пропаганды внушить такие нарративы.

В 2023 году Украину будет представлять группа Tvorchi с треком Heart of Steel. Как это будет, увидим через несколько месяцев в Британии.

Свежая кровь в украинском шоу-бизнесе

Украинская сцена просто взорвалась новыми талантами во время войны. Спрос на свое родное и без какой-либо связи с Россией будет максимальным. Однако больше всего украинцы удивились, что ряд молодых артистов, которых они считали российскими из-за языка песен, оказались украинцами.

Первый молодой талант, который хочется отметить, это Лилу45. Она прославилась благодаря треку Восемь. Во время полномасштабного вторжения она песню перевела и выпустила ряд новых.

Певца Shumei украинцы больше знают благодаря композиции Біля тополі. В целом, неправильно включать песню в материал, потому что это кавер. Впервые польская группа Enej в коллаборации с Тарасом Чубаем и Иваном Леньо исполнила композицию в 2015 году. Посвятили они ее украинским воинам.

Однако в исполнении Shumei песня прозвучала совсем иначе и стала одним из саундтреков этой войны. Справедливости ради добавим другую песню артиста, которая также получила немалую огласку.

Чем-то особенным стал во время войны проект Мюсли UA, который превращает известные фразы и выступления в танцевальные треки. Кроме поднятия настроения украинцам в самом начале войны, Мюсли UA неожиданно еще и устроили троллинг недалеким россиянам, которые решили позаписывать видео и потанцевать под VOVA їBash їх Blyad.

Жару дали Probass ∆ Hardi, а Доброго вечора, ми з України действительно стала культовой в начале войны. Однако выделим другую песню, вышедшую уже в 2022 году.

Также порадовала молодая певица Kola, которая выпустила за этот год сразу несколько хороших синглов. Слушая ее, приходит понимание, что вот оно, качество: красивый саунд, приятный и узнаваемый тембр, несложная, но красивая и понятная лирика.

Если до этого мы вам давали вспомнить песни, написанные в довольно понятном для большинства слушателей стиле, то сейчас будет что-то свеженькое для украинских ушек. SadSvit – Касета. Однако по-настоящему особым трек стал после ролика одного из защитников Мариуполя из полка Азов, именующего себя как Mr.Frostovik. Именно под эту песню он показал кадры боев за Мариуполь.

Трек Касета был написан в прошлом году, поэтому вроде бы не подходит для топа 2022 года. Однако свежий сингл Богдана (да, в паспорте SadSvit по другому записан, – Ред.) Силуети отлично себя зарекондовал на стримах. Кстати, для молодых артистов хороший вектор: необязательно идти в попсу или хип-хоп, потому что украинцы точно готовы к таким стилям, как постпанк.

Следует поговорить и о топах на стриминговых сервисах. Так, сейчас в топе iTunes исполнитель Parfeniuk с дебютной песней Провела екскурсію. Хотя как из дебютного… Олды Parfeniuk знают как Вову зі Львова.

Это не только красиво, но и содержательно

Украинские хип-хоп артисты дали жару в этом году. Примечательно, что молодые исполнители не просто дышать в спину мастодонтам, но и иногда прям толкаются. Alyona alyona выпустила много синглов за этот год, но композиция Рідні мої показала, что зачитать что-то можно не просто душевно или трогательно, а уютно. Песня записана в коллаборации с Jerry Heil.

Отлично себя проявил и Tricky Nicki. Парень, наверное, настолько хотел делать музыку, как в США, что многие украинцы не знаю, что это читает соотечественник.

Исполнитель Requitir посвятил трек Флешбеки родному городу Мариуполю. Неудивительно, что строчки из него откликаются у многих украинских слушателей.

Во время войны также выделился исполнитель Skofka, который выпустил сразу несколько громких релизов. Особенно резонировала в сердцах украинцев песня Чути гімн.

Мощный камбэк на родину

Когда-то популярная артистка Оля Полякова заявила, что трудно петь песни на украинском, ведь не так много авторов, которые бы написали те самые хитовые треки. Однако 2022 год и война показали, что этот тезис не до конца верный. Это была проблема всего общества. Да, именно так, не стоит валить всю вину на артистов. Виновен каждый, кто любил втихаря послушать Моргенштерна, поорать пьяным Лепса или поснимать TikTok под Валю Карнавал. Общество создавало спрос на такой продукт. И это несмотря на успех Океана Эльзы, Kazka, The Hardkiss.

После 24 февраля этот спрос упал до ошеломительного минимума впервые в истории нашей страны. Ведь стало странно петь и слушать о вечеринках в клубе, когда у тебя над головой ракета свистит.

Тем более, что даже ряд исполнителей, которые с 2014 года ездили в РФ, давали концерты, принимали премии, послали к чертям всю российскую публику.

Пожалуй, самым неожиданным стал певец Макс Барских, который всегда позиционировал себя, как “артиста всего мира”. Войну он встретил в Украине. Певец записал ряд эмоциональных видео в поддержку своей страны. Более того, его мама встретила войну в родном Херсоне, который был оккупирован с первых дней войны. С трудом, но Барских смог ее вывезти. Однако потом россияне и вовсе получили от него под дых. У Макса был запланирован концерт в РФ, который, понятное дело, отменили. Когда жители запоребрикового царства решили потребовать свои деньги за билеты назад, Барских ответил, что они пойдут на помощь украинцам.

Собственно, поговорим о музыке. За 2022 год вышел ряд песен, которые через год, два или пять после войны мы не сможем нормально слушать. Они навсегда будут выступать для нас триггером, при прослушивании которого перед глазами будут все пережитые ужасы.

Одной из таких песен будет Буде весна Макса Барских. Также спустя время он выпустил драйвовый трек на поддержку ВСУ Don’t F@ck With Ukraine, о которой у него расспрашивали журналисты американского издания The Rolling Stones.

Еще один пример разворота спиной к России показала Светлана Лобода. Хоть далеко не все поверили в ее искренность, по факту, в РФ ее официально объявили персоной нон грата, а сама артистка активно помогала беженцам в Европе и родному городу Ирпень, который в марте стал одной из главных точек боевых действий на Севере Украины, так как находится в самом пригороде столицы. Артистка даже выпустила песню на украинском языке. Однако, что примечательно, она не давала интервью украинским или иностранным журналистам. Ее самое большое интервью вышло на канале россиянки Гордеевой. Да, кто-то скажет, что журналистка признана Иноагентом в РФ и тд. Однако на примере Дождя, мы в который раз убеждаемся, что любой российский либерал рано или поздно споткнется об украинский вопрос.

Русскоязычные артисты: быть или не быть

Украинские артисты, которые ранее развивали свое творчество на русском, разделились на два лагеря. Кто-то принял решение переводить старые песни на украинский, а кто-то решил выпускать уже новые треки. Так, яркий камбек у легенд 2000-х Quest Pistols. Константин Боровский, Никита Горюк и Антон Савлепов в 2022 году вернулись на сцену старым составом. Коллектив сделал ставку на старые хиты, но уже на украинском языке. Не знаю, как кому, но украинская версия композиции Ты так красива звучит как-то интеллигентней.

Со своей стороны, Надя Дорофеева адаптировала свою песню Разноцветная. Артистка провела конкурс у себя в Instagram на лучший перевод среди своих поклонников. Композиции зазвучала совсем по другому, но возможно, это и к лучшему. Однако на концертах Дорофеева продолжает петь и свои русскоязычные хиты. А вот новые треки, в частности со своим возлюбленным Мишей Кацуриным, она выпускает на украинском языке.

Настя Каменских, которая и раньше активно выпускала песни на украинском, с момента войны презентовала несколько песен. Однако релизы прошли незамеченными, кроме одного. Речь идет о композиции Я Україна, которая стала одним из музыкальных символов войны. Примечательно, что YouTube означил клип на песню как Недопустимый контент, видите ли, войну решили миру показать.

Свидомисть

С войной мы получили не только аккумуляцию творчества, но и сознательности среди представителей шоу-бизнеса. После 2014 года множество артистов, такие как The Hardkiss, Светлана Тарабарова, Тина Кароль, Джамала наотрез отказались как-либо сотрудничать с Россией, но многие продолжали открывать для себя запоребриковый рынок. А вот после полносштабного вторжения снизошло прозрение: где сидит враг, что ракетный удар — это ужасно, а жизнь хрупка, как никогда. Клипмейкер Алан Бадоев в одном из интервью откровенно заявил, что после 2014 года он был одним из тех, кто своей деятельностью стирал границы с Россией.

— Я понимаю, что и я, и Максим (Макс Барских, — Ред.) “размазывали” границы между нашими странами, нашим творчеством. Наверное, я был одним из тех, кто максимально показывал дружбу народов, максимально помогал создавать общую творческую подушку. На сегодняшний день я понимаю, насколько это ужасно и безответственно, — заявил Бадоев.

Теперь режиссер готов наоборот работать для того, чтобы выстроить ту самую культурную стену.

— Во-первых, необходимо построить невидимую культурную стену, которая должна рассказывать, насколько мы другие. Насколько у нас глубокая своя культура. Нам необходимо поднять весь наш культурный фонд и максимально создавать собственные киномифы, визуальные мифы, чтобы никто и никогда не смог сказать: Вы такие же, как мы, или А у вас нет своей истории. Нам нужно создать эту границу, — отметил Алан Бадоев.

Блогер Виталий Гордиенко из канала Загін кіноманів обратил внимание, что песня группы Время и Стекло играла в одном из российских сериалов о Крыме. В былые времена артисты бы пропустили этот момент, а менеджмент коллектива постарался бы максимально сгладить углы. Но не сейчас… Надя Дорофеева выкатила целый пост о том, что до 24 февраля она была инфантильной, а аполитичность считала чем-то модным. Артистка признала, что ей жаль, так как не поняла это раньше.

— За этот год я осознала три вещи: Россия – страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетия подряд. Искусство не бывает аполитичным. Мне досадно, что я в любой форме когда-нибудь сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом, — отметила Дорофеева.

Кто скажет: Зачем нам сейчас их признания? И что это теперь изменит? А вот изменит. Важно, чтобы крупные игроки украинского шоу-бизнеса поддерживали свою страну, ведь за собой они ведут немалую аудиторию. Они имеют в своих руках ресурсы на создание той самой культурной стены.

Мода – это не только о красоте, но и о вызовах

Многие отечественные бренды от больших до малых выпустили патриотическую одежду или аксессуары. Мировые звезды продолжают носить украинское: Адель на BRIT Awards в платье от Marianna Senchina, Рита Ора в платье от Frolov и многие другие. Однако хотелось бы сосредоточиться на тех, кто проникся проблемами настоящего и наглядно показал, что мода — это не набор трендов, обусловленных потребительством, а сфера, которая готова держать нынешние вызовы и покрывать потребности общества здесь и сейчас.

Из-за блекаутов выросло количество ДТП в темное время суток, особенно среди пешеходов, которых просто не видно на дороге. Поэтому бренд RCR Khomenko выпустил одежду со светоотражающими элементами.

Бренд Pohuy, основатель которого Рос Сатана сейчас служит в ВСУ, представил линейку одежды для раненых бойцов. Лицом линейки стал лидер движения Демсокира Юрий Гудыменко, получивший летом серьезные ранения.

— Надевать привычные штаны через ногу, разорванную обломками, мучительно больно. Как и натягивать футболку через руку, собранную хирургами из кусков мяса и костей. А тебе хочется надеть что-нибудь. Хочется быть одетым, потому что одежда – это защищенность. Одежда – это тепло, которого сейчас не хватает в больницах. Одежда – это чувствовать себя не пациентом, не больным, не калекой, а человеком, – заявил Гудыменко.

Кстати, любой может помочь раненым бойцам, оплатив самостоятельно за такой набор одежды, который потом передадут в госпиталь.

Кино и ТВ: им скоро точно будет, что сказать

Есть две сферы, которые мы как правило освещаем в подобных материалах. Однако война пока поставила на паузу их производство. Спустя полгода продакшены таки начали выпускать отснятый до 24 февраля материал, а в кинотеатрах даже вышли фильмы в прокат. В частности, картина Снайпер. Белый ворон, которую теперь можно посмотреть на Netflix. Сейчас индустрия, несмотря на войну и то, что много актеров на фронте, пытается возобновить производство новых продуктов. Пожалуй, самое приятное в этом, что теперь мы точно не увидим на экранах российских актеров, которых нам предлагали лицезреть ранее.

А теперь итог

После прослушивания всех песен, просмотра выступлений ощущение, что весь год пронесся перед глазами. И в конце принято подводить итог. Так вот, какие же мы все сильные. Под ракетами, в руинах, эвакуационных поездах и в перерывах между волонтерством украинские артисты умудрялись весь год создавать новую музыку. Новую не просто в обычном понимании, а ту, которая станет фундаментом к перерождению нашей культуры. У всех нас есть телефоны, наушники, стриминговые сервисы, а музыка звучит там, словно сопровождает нас. Ведь приятней и понятней нам сейчас радоваться разбитым колонам врага под Доброго вечора, ми з України, плакать, пересматривая кадры с февраля под Буде весна, и с гордостью смотреть на поднятые флаги в деоккупированных городах под Чути гімн.

Пока нерадивый восточный сосед пытается слепить хоть какого-то доморощенного “героя”, который ракеты Himars руками ловил, или из танкистов, уничтожающих NLAW, украинских сценаристов разрывает от того, о ком первом снять фильм. Ведь мы получили невероятное количество героических историй, как среди защитников, так и среди гражданского населения, которых нам еще предстоит воспевать и в кино, и на ТВ.

Однако теперь нам остается самое сложное, непросто сохранить такой темп, но и наращивать его. Нам нужно помогать культурному фронту со своей стороны. Покупать подписки на стримы, загружая там украинскую музыку, ходить в кино на отечественные фильмы и т.д. Ведь то ли еще будет.