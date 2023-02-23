SadSvit, настоящее имя которого Богдан Розвадовский, стал музыкальной сенсацией в 2022 году. И сбавлять темпы он не намерен.

Артист родился 1 мая 2004 года в Ивано-Франковске, а уже в 13 лет начал осваивать музыкальные программы. В 2020 году он представил свои первые сольные работы. В 202-м вышел его первый альбом Cassette, трек из которого стал знаковым уже во время полномасштабного вторжения. Речь идет о песне Касета.

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В 2022 году SadSvit удержал высокие позиции, в частности благодаря синглу Силуети, записанному в коллаборации со Структурой щастя.

В интервью Фактам ICTV SadSvit рассказал о гибели важного для него человека в Бахмуте, а также как отреагировал на то, что его песня звучала на Азовстали.

– Вы создаете музыку в стиле постпанк. Для Украины это не самый популярный стиль. Почему решили остановиться на нем?

– Я хочу уточнить, что сейчас начал экспериментировать. Поэтому готовящийся к выходу новый альбом будет звучать в другом стиле. Если возвращаться к постпанку, то когда я его выбрал как главный жанр, в Украине слышал очень мало подобного украиноязычного контента.

Недавно, когда я давал концерт в Варшаве, пообщался с Романом MORPHOM (Роман Черенов — украинский музыкант и саундпродюсер. — Ред.). Он сказал такую любопытную штуку: Я еще в 2012-2014 годах сказал, если на украинской сцене появится группа, похожая на The Cure, это будет фурор.

В общем, так и произошло. Постпанк обрел новую жизнь именно в украиноязычном сегменте. Если прямо отвечать, то я выбрал этот жанр, потому что не знал кого-то в Украине, кто бы творил в нем. А если что и было, то это был русскоязычный контент.

— Украинская музыка сейчас развивается двумя параллельными прямыми. Первая – это патриотическая музыка, а вторая – это песни на другие темы, но украиноязычные. Нравится ли вам такая тенденция? Хотелось бы что-нибудь добавить?

— В нашей музыке должно существовать все. Я считаю, что должны удовлетворяться все запросы аудитории. В частности, как говориться, байрактарщина. Все-таки на это есть запрос аудитории, поэтому должен быть и продукт.

Есть запросы относительно рока, инди-рока, того же постпанка. Мы как артисты должны обеспечивать все запросы слушателей. На фоне этого строится и определенная конкурентоспособность. То есть мы можем конкурировать с другими музыкальными мирами. То, что вы выделили эти две параллели – это действительно существует. Я в этом не вижу ничего дурного.

Единственное, должен быть определенный баланс между музыкой, не связанной на прямую с патриотичностью, и, в частности, патриотической. Это ради того, чтобы не появлялась псевдопатриотическая музыка, потому что такой уже много развелось, но это временное явление.

— Если выделять так называемую шароварщину, то даже музыкальные блогеры уже говорят, что слишком много подобного контента.

— Конечно, это присутствует. Это своего рода спекуляция на ситуации. Но мы от этого никуда не уйдем. Я воспринимаю это как должное.

— Насчет песни Касета. На нее Mr. Frostovik (Николай Кущ – защитник Мариуполя. – Ред.) сделал ролик, в котором показаны кадры обороны города в одни из самых адских дней. Как вы на это отреагировали?

– Это был шок. Я подписан на множество пабликов в Telegram. Это был эксклюзивный материал. До этого из Мариуполя не было так много материалов. Поэтому видео Mr. Frostovik – это был первый расширенный отчет того, что там происходило. Все паблики подхватили это видео и начали его активно шерить. Это был приятный шок, но я понимал, что сейчас на меня свалилась и ответственность. Если так произошло, это не просто так. Это знак, что нужно двигаться дальше.

— Какой фитбек от слушателей, в частности военных, вам запомнился больше всего?

– На самом деле есть печальная история. У меня был знакомый из Франковска. Ему было всего 18 лет. Я помню, что когда он слушал мои первые песни, то активно меня поддерживал. Он был первым моим фанатом. И практически в середине января его отправили под Бахмут. К сожалению, он погиб. Эта история меня очень сбила. Стало очень страшно. Этот человек очень любил мою музыку.

Много отзывов от военных даже из окопов. Был один боец, который передавал мне привет, посылая видео в директ, как они там в окопах слушают мои песни. Для меня это была шокирующая ситуация.

Также моя музыка звучала на Азовстали. Я не могу это описать словами, потому эти переживания выливаются в песнях.

— Создание музыки – это дорогое удовольствие. Как вы думаете, стоит ли сейчас вкладываться артистам в клипы, костюмы и прочее?

— Когда мне было 15 лет, то я на свой день рождения поехал к бабушке в село. Она в свое время работала в Италии, а ныне ухаживает за хозяйством в селе. Уже в очень почтенном возрасте. Она мне дала определенную сумму денег, мама добавила, другая бабушка. Так я насобирал денег и купил себе микрофон. Я мечтал об этом, потому что раньше записывал инструментал, биты по заказу, но хотелось заниматься своим творчеством.

В результате я начал записывать треки прямо у себя дома. Начиная с самого первого и заканчивая Світанком, я записывался на тот же микрофон. В частности, Касета была записана в моей спальне.

Там не было дорогого продакшена. Сведением, мастерингом я также занимался самостоятельно по урокам в YouTube. В свое продвижение я не вложил ни копейки. Произошел некий закономерный процесс. Я до конца не понимаю. До сих пор треки я записываю в своей спальне, хотя и имею уже другую технику.