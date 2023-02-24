24 лютого, але вже 2023 року. Ми вистояли рік, і навіть маємо перші перемоги, хоча ціна за них надто висока. Ми вже рік живемо в стані ніби жодного до зовсім не існувало. Ми вже багато втратили, та багато і знайшли. Зокрема це стосується культури. Саме зараз ми поговоримо про музику, адже на сцені з’явилося безліч талановитих артистів, про яких багато хто і не знав ще рік тому, а нині їхні треки звучать у всіх у голові.

Факти ICTV зібрали в одній статті нові імена, пісні яких ми слухали весь рік війни.

Перший “бій”: як для нас звучав початок війни

Не хотілося б просити вас згадати перші місяці війни, щоб не стати тригером, але, знаючи потяг наших людей до “морального мазохізму”, ви і без нас полізете переглядати фото та відео з тієї самої весни. Тому Доброго вечора, ми з України і ми починаємо.

Зараз дивляться

У березні 2022 року стримінги та наші серця повністю зайняли пісні, які були написані раніше, але з дивовижною здатністю вони сповна передавали наше бажання бити східного сусіда. І в цих списках було багато нових імен. Зокрема, Probass and Hardi з їхнього Доброго вечора, ми з України та Козаки йдуть.

А дівчата плакали за хлопцями під композицію Jerry Heil Пошта, яка вийшла буквально перед повномасштабним вторгненням.

А от під пісню юного артиста SadSvit Касета світ побачив кадри боїв за Маріуполь, які опублікував Mr. Frostovik (Микола Кущ – захисник Маріуполя. – Ред.).

Тепер переходимо до періоду війни та, зокрема, творчості, коли концентрація нецензурної лексики зросла до свого максимуму. Цікаво, наскільки історики замахаються, описуючи цей період. Зелене світло на це суспільство отримало після вдалих перемовин українського прикордонника з русскім воєнним кораблем. Матюки тоді були просто всюди: на ТБ, білбордах і піснях. Зокрема йдеться про BOTASHE та трек ПНХ. Ходять легенди, що кілька росіян зламали щелепи, поки намагалися прочитати текст пісні.

А далі особливо вразливих та інтелігентних попрошу трохи прогорнути сторінку, бо далі піде іронічний реп, де частина тексту матюки, хоч ними і покривають “другу армію у світі”.

Не втримались і переслухали? Слух трохи різало, напевно, а от рік тому навіть питань не виникало, що щось не так.

І що бб це була за стаття про музику, якби ми не згадали про так звану байрактарщину. Серйозно цей термін ніхто не виводив, тому й конкретних критеріїв не існує. Попри те, блогери та деякі виконавці почали підводити байрактарщину під неошароварщину, називати нею тих, чия музика їм здається не надто стильною та несучасною. Найбільше абсурдне, що довелося чути, що байрактарщина – це про нещиру музику. На це вдало відповів в інтерв’ю Фактам ICTV SadSvit.

– У нашій музиці повинно бути все. Я вважаю, що мають задовольнятися всі запити аудиторії. Як-то заведено казати, і байрактарщина. Все-таки на це є запит аудиторії, тому має бути і продукт. Є запити щодо року, інді-року, того самого постпанку. Ми, як артисти, повинні забезпечувати всі запити слухачів. На тлі цього будується і певна конкурентоспроможність. Тобто, ми можемо конкурувати з іншими музичними світами. Те, що ви виділили ці дві паралелі – це насправді існує. Я в цьому не бачу нічого поганого, – заявив артист.

Артисти з піснями, в яких саунд і лірика відверто провальні, навіть на стримах вже не майорять. Йдеться просто надто банальні рими, перебір з українською символікою: калина, лелеки, козаки, вишиванки. Якщо за один рік виходить десятки пісень про одне й те саме – це вішає зайві кліше на українську культуру. А вона ж у нас багатогранна, не потрібно її зводити до банальщини, бо і свої, й чужі продовжать асоціювати культуру лише з борщем та козаками. Варто підсумувати цю тему. Не так погано, коли з’являється неякісна музика. Вона завжди буде. Погано, коли суспільство не відрізняє погане від хорошого.

По цій темі й не тільки танком пройшовся Паліндром. Тому, якщо хочеться лірики, в якій не одну годину будете порпатися, то послухайте Паліндрома Літній час. На додачу ще й отримаєте кліп, наповнений патріотичним символізмом без очевидних кліше.

Український бум у чартах

Чуттєвою лірикою нас у цьому тішила KOLA, одразу дві її пісні отримали багато уваги від глядачів Чи разом та Біля серця.

У коментарі Фактам ICTV вона зізналася, що її вразило те, як українці під час війни припали до її пісень.

– З того, що українці почали слухати мої пісні, я дізналася, що я дуже сильна дівчинка. Усі зміни, які відбулися зі мною, це мій скарб, – зазначила KOLA.

Низка артистів викотили пісні, в яких оспівані проблеми та трагедії сьогодення. Зокрема, про Азовсталь вийшло кілька примітних композицій: Requitir – Флешбеки та DELAMER – Десь там під зорями.

Щодо Requitir, то не дивна поява такої пісні у його творчості, оскільки він жив у Маріуполі, а майже вся його родина працювала на Азовсталі.

– На цю мить із Маріуполя всі вже виїхали. Щодо Азовсталі, то там працювала вся родина, окрім мене та бабусі. Бабуся раніше там працювала у санепідемстанції, але у 1990-ті кинула, щоб усю себе присвятити онукам, – розповів Requitir Фактам ICTV.

Ще один зворушливий хіт від молодого артиста BARABANDA – Лист до мами. “Ми скоро поїдемо до Херсона, а потім за ним. Ма, я тобі обіцяю. Це буде наш Крим”, – співається у пісні. Через місяць після її виходу було звільнено Херсон. Тому на більшості відео лунає сніпет саме з цього треку.

Якщо ви вже наплакалися, то послухайте життєствердне послання MBreeze до українців.

Якщо вже, як кажуть у народі, дах майже не тримається на голові, можете потанцювати під атмосферний трек Chico & Qatoshi.

Особливу увагу до українських пісень проявили користувачі платформи TikTok. Загалом усі відомі пісні там побували. Проте кілька хороших треків особливо припали до душі користувачам і надихнули на створення атмосферних роликів. Йдеться про Golubenko – Знову та Lao-D, Bolotov, Esti – Ніяких пробачень, текст якої краще не слухати Ірині Фаріон.

Жіноча магія – кіл у серці ворога

Мабуть, кожен намагався нашіптувати лірику з пісні Енджі Крейда – Враже, думаючи, що хоча б від одного прокляття, але кілька рашистів таки вирушать у подорож до пекла. Хоча сама пісня і створена, як замовляння відьми, а автори закликають жінок з усього світу об’єднуватися проти ворогів України.

А ось Fiinka серйозно вже взялася за серця українців. Зокрема своєю піснею Довбуш, яку вона презентувала на Нацвідборі на Євробачення 2023. Навіть якщо з першого разу не зайде, то просто послухайте три-чотири.

Загалом на Нацвідборі багато різноманітних пісень було представлено, та перемога дісталася гурту Tvorchi.

І наостанок

За останній рік ми переслухали багато української музики. Іноді виникало бажання стерти собі пам’ять, щоб насолодитися певним шедевром ще раз, а іноді не полишало відчуття іспанського сорому. Нам із колегами та блогерами додалося роботи. Хтось свариться, бо шароварщини напливло, хтось лається, бо тексти чванливі, а комусь не догодило, що у кліпі не так українське село показали. Проте в цьому є свій кайф. Ці конфлікти та пошуки – процес формування власної культури, ринку. Це зумовлює те, що у нас з’являється багато нових артистів.

Не соромтеся підтримувати молодих музикантів, шукати на стримах пісні, де поки що лише сотні прослуховувань. Так ми швидше відкараскаємося культурно від східного сусіда. Якщо ви ще не зрозуміли натяку, то подивіться, хто до нас приходить із війною: кровожерливі вбивці, гвалтівники, скнари, які за гроші у буквальному сенсі готові дітей розстрілювати. Цікаво, вони вихованці якої культури? Чи ви думаєте, що вагнерівці йдуть у паломництво до Бетховена? Ні. Тому плекайте зараз ту культуру, в якій хочете виховувати власних дітей, щоб вони виросли гідними людьми.