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Национальный орнамент и солнце: видео второй репетиции Kalush Orchestra на Евровидении

4 мая 2022, 16:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Национальный орнамент и солнце: видео второй репетиции Kalush Orchestra на Евровидении
Источник: Eurovision

Украинские представители Kalush Orchestra провели вторую репетицию на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2022.

В номере зрители увидят проекцию в виде национальных орнаментов, солнца, женские глаза и руки. Также присутствует подсветка в цвета флага Украины.

Напомним, первую репетицию Kalush Orchestra на сцене Евровидения 2022 провели 30 апреля. Тогда мы увидели, что фронтмен коллектива Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке.

У других участников Kalush Orchestra будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах.

Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия) из-за прошлогодней победы рок-группы Maneskin. Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале конкурса 10 мая под шестым номером.

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Теги
Kalush, Евровидение
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