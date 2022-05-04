Украинские представители Kalush Orchestra провели вторую репетицию на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2022.

В номере зрители увидят проекцию в виде национальных орнаментов, солнца, женские глаза и руки. Также присутствует подсветка в цвета флага Украины.

Напомним, первую репетицию Kalush Orchestra на сцене Евровидения 2022 провели 30 апреля. Тогда мы увидели, что фронтмен коллектива Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке.

У других участников Kalush Orchestra будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах.

Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия) из-за прошлогодней победы рок-группы Maneskin. Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале конкурса 10 мая под шестым номером.