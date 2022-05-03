Жители России не смогут голосовать за участников международного песенного конкурса Евровидение 2022, который стартует в итальянском Турине 10 мая.

По словам исполнительного продюсера Клавдио Фазуло, такое решение было принято из-за того, что Россия не участвует в мероприятии.

А поддержать участников своим голосом могут только жители тех стран, которые будут бороться за победу на Евровидении 2022.

— Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые участвуют в нем. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории, – заявил Фазуло.

Напомним, что после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашей страны Россию отстранили от участия в Евровидении 2022.

Накануне целый ряд стран обратился в оргкомитет международного конкурса, чтобы те дисквалифицировали Россию.

Украину на Евровидении 2022 будет представлять ​​группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Музыканты выступят в первом полуфинале (10 мая) под номером 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а победителя мы узнаем 14 мая.